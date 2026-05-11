Segunda, 11 de Maio de 2026
Publicidade
Sicredi

Brasil terá Dia Nacional em Memória de Vítimas do Trânsito

Data será lembrada no terceiro domingo de novembro

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
11/05/2026 às 10h20
Brasil terá Dia Nacional em Memória de Vítimas do Trânsito
© ncia Brasil

A partir deste ano, o terceiro domingo de novembro será lembrado como o Dia Nacional de Mobilização em Memória das Vítimas de Trânsito. A finalidade é conscientizar a população sobre medidas de segurança nas estradas e homenagear aqueles que sofreram algum tipo de acidente nas vias do país.

Além de instituir a data, a Lei nº 15.404/2026 , publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (11), altera o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans).

A mudança inclui a previsão de apoio, por parte dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito , às iniciativas da sociedade civil relacionadas ao tema.

De acordo com o texto, esse incentivo deverá ocorrer por meio de recursos já disponíveis nos orçamentos dos órgãos públicos, além da possibilidade de destinação de verbas específicas para projetos e eventos previamente programados.

A medida busca fortalecer a participação social em ações voltadas à redução de acidentes e à promoção de um trânsito mais seguro.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Em 2025, PEI premiou os melhores trabalhos -Foto: Robson Nunes/Ascom Sefaz
Fazenda Há 22 horas

Governo do Estado está com inscrições abertas para a quarta edição do Projeto Escola Íntegra

Estão abertas as inscrições para a quarta edição do Projeto Escola Íntegra (PEI), iniciativa da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage) com a...

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Geral Há 1 dia

Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 52 milhões

Números sorteados são: 25 - 42 - 45 - 48 - 50 - 60

 -
Planejamento Há 1 dia

Licitação para serviço de gestão ambiental na Rota do Sol está na Agenda Celic de 11 a 15 de maio

A contratação de uma empresa para realizar serviços de gestão ambiental em um trecho de 53,5 quilômetros na Rota do Sol, entre São Francisco de Pau...

 Recurso permite identificar sinais de perigo no ambiente doméstico, avaliar gravidade das situações e auxiliar atuação policial -Foto: Calvin Neruam/Ascom SSP
Segurança Pública Há 1 dia

Polícia Civil vai usar ferramenta de inteligência artificial em registros de violência contra a mulher a partir de segunda (11)

A Polícia Civil começa a adotar, a partir de segunda-feira (11/5), em todas as delegacias do Estado, um serviço de digitalização e análise por inte...

 Pavimentação qualifica o escoamento da produção agroindustrial e gera novas oportunidades para a economia regional -Foto: Divulgação Daer
Estradas Há 2 dias

Governo do Estado impulsiona integração e desenvolvimento no noroeste com pavimentação da ERS-305

A pavimentação da ERS-305 avança como um dos principais eixos de transformação logística no noroeste do Rio Grande do Sul. A rodovia, que liga os m...

°
Mín. ° Máx. °
° Sensação
km/h Vento
% Umidade
% (mm) Chance chuva
12h16 Nascer do sol
12h16 Pôr do sol
Terça
° °
Quarta
° °
Quinta
° °
Sexta
° °
Sábado
° °
Últimas notícias
Educação Há 26 minutos

Fies 2026: pré-selecionados devem validar dados da inscrição até hoje
Câmara Há 27 minutos

Comissão aprova ampliação de veículos adaptados em frotas de táxis e locadoras
Senado Federal Há 27 minutos

Lei fixa percentual mínimo de cacau em chocolates e derivados
Audiência Pública Há 39 minutos

Audiência pública debate crise no abastecimento de água em Tenente Portela
Saúde Há 49 minutos

Hospital Santo Antônio de Tenente Portela integra programa estadual de reforço contra doenças respiratórias

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,90 +0,10%
Euro
R$ 5,77 +0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 -3,03%
Bitcoin
R$ 420,034,56 +0,89%
Ibovespa
182,685,67 pts -0.77%
Mega-Sena
Concurso 3006 (09/05/26)
25
42
45
48
50
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7021 (09/05/26)
01
24
29
57
61
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3681 (09/05/26)
01
02
04
05
07
09
11
12
14
15
16
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2921 (08/05/26)
01
06
18
26
33
41
47
49
55
61
64
69
71
72
74
75
78
91
92
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2954 (08/05/26)
06
15
32
33
39
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias