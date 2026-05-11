Assalto em farmácia de Chiapetta termina com dois presos após perseguição

Um assalto cometido em uma farmácia, movimentou equipes da Brigada Militar no fim da tarde deste domingo, em Chiapetta. A ocorrência foi registrada por volta das 17h10, quando dois homens chegaram ao local utilizando uma motocicleta escura com a identificação da placa coberta.

Durante a ação, a dupla anunciou o roubo e rendeu a atendente que estava no caixa do estabelecimento. Conforme as informações levantadas, os criminosos levaram cerca de R$ 750 em dinheiro e fugiram logo em seguida em direção ao município de Inhacorá.

Após o crime, policiais militares de Chiapetta, Inhacorá e Santo Augusto, com apoio da Força Tática do 7º BPM, iniciaram uma operação de buscas. Com auxílio de imagens de câmeras de monitoramento, os suspeitos foram identificados e localizados na área urbana de Inhacorá.

Os dois homens acabaram presos pelos policiais. Com eles, foram apreendidos a motocicleta utilizada na fuga e o dinheiro levado do estabelecimento.

Depois da captura, a dupla foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Santo Augusto, onde foram realizados os procedimentos legais.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp