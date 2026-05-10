Governo do Estado está com inscrições abertas para a quarta edição do Projeto Escola Íntegra

Estão abertas as inscrições para a quarta edição do Projeto Escola Íntegra (PEI), iniciativa da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage) com apoio da Secretaria da Educação (Seduc). O período de inscrições, que começou em 30 de abril, com a publicação do edital no Diário Oficial do Estado (DOE/RS), estende-se até 31 de agosto.

Nesta edição, o formato do programa continua o mesmo, com abrangência estadual, para alunos regularmente matriculados em escolas estaduais de Ensino Médio, e premiação para as manifestações artísticas sobre integridade para alunos, professores e escolas no valor total de R$ 40 mil. Com a extensão da abrangência para todo o Estado, houve um salto de 400 inscrições, em 2024, para mais de mil inscritos no ano passado.

A cerimônia de premiação acontece sempre no final do ano durante o Seminário em alusão ao Dia Internacional Contra a Corrupção, promovido pela Rede de Controle da Gestão Pública no Rio Grande do Sul. A entidade reúne órgãos de controle de várias esferas da administração pública com atuação no Estado.

PEI

Criado em 2023, o Escola Íntegra busca difundir a cultura da integridade nas escolas públicas de Ensino Médio do Rio Grande do Sul por meio do Concurso de Manifestações Artísticas sobre Integridade. O objetivo é formar estudantes e cidadãos que tenham a ética como guia principal de suas atividades. A cada edição, uma premiação em dinheiro é distribuída para estudantes, professores e escolas. Os trabalhos abrangem redação, poesia, desenho, música, curta-metragem e vídeo.