Licitação para serviço de gestão ambiental na Rota do Sol está na Agenda Celic de 11 a 15 de maio

A contratação de uma empresa para realizar serviços de gestão ambiental em um trecho de 53,5 quilômetros na Rota do Sol, entre São Francisco de Paula e Terra de Areia, é uma das 38 licitações previstas na Agenda Celic, organizada pela Central de Licitações (Celic) ( https://www.celic.rs.gov.br/inicial ), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), para o período de 11 a 15 de maio.

O certame foi solicitado pelo Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens (DAER) e prevê o fornecimento de serviços continuados de engenharia. O trecho fica entre as rodovias RSC-453/ERS-486, trecho Tainhas – Terra de Areia, passando pela interseção com a BR-101. O serviço de gestão ambiental faz parte do processo licenciatório de uma autorização conferida pelo Ibama. O edital será via concorrência eletrônica e a abertura das propostas ocorrerá às 9 horas desta quinta-feira (14/5). Com valor estimado de contratação em R$ 6,8 milhões, a empresa vencedora será a que oferecer a melhor combinação entre técnica e preço.

Outra concorrência é um pregão eletrônico nesta quinta-feira (14/5), que irá definir a empresa responsável por promover a contratação de 28 postos de trabalho para operar as unidades móveis do Tudo Fácil em Porto Alegre e interior do Estado. O edital foi solicitado pela SPGG e possui duração de 1 ano. Os profissionais a serem contratados são auxiliares administrativos e supervisores para apoio administrativo. O valor estimado de contratação é de R$ 221 mil mensais e R$ 2,6 milhões no total. A empresa vencedora será a que oferecer o menor preço global mensal.

Obras de irrigação

A Secretaria de Obras Públicas (SOP) solicitou edital para contratar empresa para elaborar o anteprojeto e os canais de distribuição de água da Barragem do Arroio Jaguari, situado na zona rural entre os municípios de São Gabriel e Lavras do Sul, na região central do Estado. A obra visa estabelecer sistemas de canais de distribuição de água para irrigação e outros usos múltiplos a partir da barragem.

O certamente ocorre em formato de concorrência eletrônica e a abertura das propostas ocorre nesta sexta-feira (15/5), às 9h30. A contratação tem valor total estimado de R$ 3 milhões e a empresa vencedora será a que oferecer a melhor combinação entre técnica e preço.

Outras licitações

A Agenda Celic desta semana prevê, ainda, concessões para comercialização de produtos em presídios, aquisição de eletrodomésticos, materiais odontológicos e para laboratório, serviços de atenção domiciliar, entre outros. Os certames são realizados com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos as empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS ( https://portaldofornecedor.rs.gov.br/#/home) .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado, aos profissionais de imprensa e à sociedade.

Texto: Ascom SPGG

Edição: Secom