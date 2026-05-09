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Governo do Estado impulsiona integração e desenvolvimento no noroeste com pavimentação da ERS-305

A pavimentação da ERS-305 avança como um dos principais eixos de transformação logística no noroeste do Rio Grande do Sul. A rodovia, que liga os m...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
09/05/2026 às 13h41
Governo do Estado impulsiona integração e desenvolvimento no noroeste com pavimentação da ERS-305
Pavimentação qualifica o escoamento da produção agroindustrial e gera novas oportunidades para a economia regional -Foto: Divulgação Daer

A pavimentação da ERS-305 avança como um dos principais eixos de transformação logística no noroeste do Rio Grande do Sul. A rodovia, que liga os municípios de Horizontina, Crissiumal e Três Passos, qualifica o escoamento da produção agroindustrial, facilita o acesso de milhares de gaúchos a serviços essenciais e gera novas oportunidades para a economia regional.

Dividida em três lotes estratégicos, a obra já apresenta resultados concretos. O Lote 1, que liga Crissiumal a Horizontina em uma extensão de 10 quilômetros, está concluído, com 100% do asfalto e sinalização executados. No Lote 2, também entre Crissiumal e Horizontina, a base está pronta e o revestimento asfáltico já atinge 6,5 quilômetros, do total de 10 quilômetros. Já no Lote 3, que conecta Crissiumal a Três Passos em um trecho de 19 quilômetros, as equipes avançam com 99% da terraplenagem concluída e o asfalto avançando nos primeiros segmentos. Além da pavimentação dos trechos de chão, a obra contempla a execução de nova pavimentação asfáltica em um segmento de 15 quilômetros entre Horizontina e Vila Cascata.

O secretário de Logística e Transportes, Clóvis Magalhães, destacou o impacto social e econômico da conclusão da rota. "A ERS-305 é uma artéria vital para o noroeste gaúcho. Ao investirmos R$ 208 milhões nesses três lotes, estamos reduzindo custos para quem produz e garantindo uma ligação asfáltica de qualidade entre polos importantes. É o Estado atuando para que o progresso chegue com segurança a cada comunidade, fortalecendo a competitividade da nossa agroindústria", afirmou.

Divididas em lotes, obras de pavimentação da ERS-305 contemplam 54 quilômetros no total -Foto: Divulgação Daer
Divididas em lotes, obras de pavimentação da ERS-305 contemplam 54 quilômetros no total -Foto: Divulgação Daer

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, disse que o sucesso da obra reflete o comprometimento da equipe do departamento para viabilizar a continuidade dos serviços. "Era um projeto antigo que demandou revisão criteriosa para que as máquinas pudessem voltar à pista e manter um trabalho contínuo até a entrega. Hoje, temos trechos prontos e outros em ritmo acelerado, planejados para suportar o tráfego pesado e as condições climáticas da região", explicou.

Impacto na vida da população

A imagem mostra uma mulher posicionada em frente a uma fachada de tijolos aparentes, em ambiente externo. Ao fundo, há uma janela de madeira com venezianas abertas, revelando o interior do estabelecimento. À esquerda, um banner fixado na parede traz o texto “COMERCIAL FRANZMANN”.
Com a ERS-305 pavimentada, Anelise Franzmann comemora o aumento no movimento da lancheria e novas oportunidades para Crissiumal -Foto: Divulgação Daer

A transformação proporcionada pelo asfalto já é sentida no cotidiano de quem vive e trabalha às margens da rodovia. Anelise Franzmann, proprietária de uma lancheria em Crissiumal, abriu seu negócio justamente na expectativa de colher os frutos da nova infraestrutura. "É o sonho de uma vida inteira. Durante oito anos eu trabalhava todos os dias na cidade, indo e vindo, e era um caos; o carro sempre dava manutenção. Agora o movimento aumentou bastante, tanto de caminhões quanto de carros. Com esse asfalto pronto, vai vir mais fluxo do Paraná e Santa Catarina, pois é um novo caminho que se cria", comemorou.

A imagem mostra um homem em área externa, posicionado em primeiro plano diante de vegetação densa com bambuzal e árvores.
Elestor Ruppenthal já percebe os impactos da ERS-305: menos distância e mais progresso na região -Foto: Divulgação Daer

O agricultor Elestor Ruppenthal, que produz leite e cria gado de corte em Crissiumal, também celebra o impulso econômico e a facilidade de deslocamento. "Caminhões que nunca vinham aqui já estão passando pela ERS-305, pois o asfalto encurtou muito o caminho. Já sentimos um progresso no município, do lanche ao combustível todo o comércio é favorecido. Além disso, o trajeto até o centro, que levava meia hora, hoje é feito em dez minutos. Até nossos netos estão vindo nos visitar com mais frequência", relatou.

Série sobre as ligações regionais

A pavimentação da ERS-305 integra o programa de obras de ligações regionais do governo do Estado, realizado por meio da Secretaria de Logística e Transportes (Selt) e do Daer. Antes, não se investia como agora nessas obras estruturantes. Atualmente, quase R$ 1 bilhão está sendo destinado para a pavimentação de rodovias esperadas há décadas pelas comunidades.

A série “Ligando o Rio Grande” apresenta vídeos sobre essas obras pelo Estado. E, hoje, o destaque é para a ERS-305 que liga Horizontina, Crissiumal e Três Passos. O 9º episódio está no ar e pode ser assistido neste link.

Texto: Ascom Daer
Edição: Secom

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