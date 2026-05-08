Estação inaugurada em Siderópolis traz novas soluções tecnológicas e eleva o padrão na distribuição de gás em Santa Catarina

Foto: Comunicação/SCGÁS

Nova estação incorpora inovações que aumentam a segurança, a eficiência operacional e a confiabilidade do fornecimento de gás natural no Sul do estado

A SCGÁS inaugurou neste mês, em Siderópolis, a Estação de Transferência de Custódia ETC 10, principal entrega do Projeto Redes do Sul. Além de ampliar a capacidade de distribuição de gás natural na região, a nova estrutura se destaca pelo uso de tecnologias que tornam a operação mais segura, eficiente e confiável.

Com investimento de R$ 6,7 milhões, a ETC 10 faz parte de um conjunto de R$ 133 milhões destinados à expansão da rede no Sul do estado, com cerca de 70 quilômetros de gasodutos. A estação tem capacidade superior a 1,8 milhão de metros cúbicos por dia — volume maior do que a soma das unidades já existentes em Tubarão, Urussanga e Nova Veneza.

Um dos principais diferenciais da ETC 10 está no sistema de medição de vazão, que possui dois tramos que podem ser alinhados para medir em série ou paralelo. Na prática, isso significa que, se houver suspeita de falha, podemos compará-los na mesma condição, ou se um deles precisar de manutenção, o outro continua operando normalmente, evitando interrupções no fornecimento e na medição.

Outro avanço importante é o cromatógrafo, equipamento que analisa a composição do gás. Com este segundo equipamento instalado na área de concessão, conseguimos avaliar a qualidade do gás recebido do sistema de transporte: no primeiro ponto do estado ao norte e esse no ponto mais extremo ao sul.

A segurança da distribuição de gás canalizado é garantida com um sistema de odoração de alta capacidade — responsável por adicionar o cheiro característico ao gás, facilitando a identificação de possíveis vazamentos. Esse sistema conta com alimentação dupla: energia solar e rede elétrica, garantindo funcionamento contínuo mesmo em situações de falta de energia.

A infraestrutura elétrica da estação foi projetada seguindo padrões elevados de segurança, com foco na proteção das pessoas e na preservação dos equipamentos. Além disso, o pátio conta com um sistema de iluminação integrado à proteção contra descargas atmosféricas (raios), unindo duas funções em uma única estrutura.

A área operacional é totalmente coberta e equipada com iluminação de serviço e de emergência, o que melhora as condições de trabalho das equipes e a durabilidade dos equipamentos. A estação também possui um espaço de apoio com banheiro e estrutura preparada para climatização necessária para a boa operação dos equipamentos eletrônicos, além de áreas de estacionamento pavimentadas que facilitam o acesso e a operação. No entorno, a segurança é garantida por cercamento com gradil resistente à radiação solar e reforçado com concertina em todo o perímetro.

Instalada adjacente à estação da Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG) e conectada ao gasoduto Bolívia-Brasil, a ETC 10 amplia a capacidade de recebimento e distribuição de gás natural. A entrada em plena operação será feita de forma gradual, acompanhando o crescimento da demanda na região.

A nova estação atende ao aumento do consumo nos setores industrial, automotivo e urbano e fortalece a integração da rede no Sul catarinense, conectando cidades como Siderópolis, Araranguá, Cocal do Sul, Criciúma, Forquilhinha, Içara, Morro da Fumaça, Nova Veneza, São João do Sul e Urussanga. Com isso, a SCGÁS aumenta a confiabilidade do fornecimento e garante mais estabilidade para o desenvolvimento econômico da região.

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