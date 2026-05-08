Sexta, 08 de Maio de 2026
9°C 16°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Iniciativa da Brigada Militar utiliza algoritmos em ações contra o crime

A Brigada Militar (BM) lançou a Operação Convergência na quinta-feira (7/5), em evento realizado no Grupo Rodoviário de Viamão (GPRv). A ação estra...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
08/05/2026 às 17h10
Iniciativa da Brigada Militar utiliza algoritmos em ações contra o crime
Operação ocorre de forma permanente e vai integrar, ao policiamento ordinário, todas as estruturas especializadas da corporação -Foto: Ascom BM

A Brigada Militar (BM) lançou a Operação Convergência na quinta-feira (7/5), em evento realizado no Grupo Rodoviário de Viamão (GPRv). A ação estratégica utiliza algoritmos preditivos para análise e roteirização inteligente, potencializando a prevenção. A operação ocorre de forma permanente e vai integrar, ao policiamento ordinário, todas as estruturas especializadas da corporação (Choque, Ambiental, Aéreo e Rodoviário) de forma coordenada, assim como todo efetivo administrativo.

O comandante-geral da Brigada Militar, coronel Luigi Pereira, destaca que o modelo é orientado por dados, potencializando ações de prevenção e presença qualificada por meio do policiamento de proximidade. "É uma convergência de esforços que direciona todo o conjunto de policiamento para um mesmo objetivo. A Operação Convergência fará com que as tropas tragam mais sensação de segurança e, principalmente, combatam os crimes que geram outros crimes, como o furto de veículos e o roubo de pessoas", explica.

A iniciativa permite que cada Organização Policial Militar crie rotas otimizadas de acordo com sua realidade local e com o máximo de efetivo disponível. O comandante-geral reforça que a operação amplia significativamente a capacidade de resposta da BM. "As ações deverão ser desenvolvidas de forma descentralizada e coordenada, além de orientadas pelos vetores operacionais de presença, mobilidade e prevenção", destaca.

Atuação integrada

Planejada com base em roteirização inteligente e análise por algoritmos, a Operação Convergência vai agregar todos os comandos regionais. O subcomandante-geral da BM, coronel Jorge Silva Filho, explica que a novidade permite mais assertividade na alocação do efetivo e dos recursos.

"O objetivo é ampliar a capacidade de resposta da Brigada, garantindo maior segurança à população por meio de uma atuação integrada, dinâmica, estratégica e inédita utilizando algoritmos. A Operação Convergência é a lapidação do nosso emprego operacional. Estamos unindo a expertise de todos os nossos comandos regionais e especializados para entregar um serviço ainda mais preciso, garantindo que a força da nossa integração seja, verdadeiramente, a força da comunidade", salienta.

Resultados expressivos na etapa de testes

Realizada em Porto Alegre, entre 15 e 21 de abril, a fase-piloto da Operação Convergência mostrou excelentes resultados com a parceria de algoritmos. No total, 418 suspeitos foram presos, média de 60 por dia, e 4.288 veículos foram fiscalizados, com média de 612 por dia. A operação mobilizou 6.562 policiais militares.

Texto: Ascom Brigada Militar
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação
Três Passos Há 2 horas

Duas jararacas-pintadas são capturadas no interior de Três Passos

Especialistas orientam que, ao encontrar cobras ou outros animais silvestres, a população não tente capturá-los por conta própria. A recomendação é manter distância e acionar profissionais capacitados para garantir a segurança das pessoas e dos animais.
Geral Há 4 horas

Polícia Civil e Ministério Público de SP fazem operação contra o PCC

Onze mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em 8 cidades
Geral Há 4 horas

Artefato explode em escola em Belford Roxo e fere 8 alunos

Caso ocorreu no CIEP Lasar Segall, no bairro Areia Branca

 Para o vice-governador, é preciso viabilizar ecossistema de inovação que funcione com capital humano -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG
Vice-governador Há 8 horas

Com foco em pessoas, Gabriel Souza apresenta estratégia de inovação do RS no Gramado Summit

O vice-governador Gabriel Souza participou, na quinta-feira (7/5), do Gramado Summit 2026, um dos principais eventos de inovação e empreendedorismo...
Geral Há 8 horas

Goleiro Bruno é preso em São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro

Jogador tinha mandado de prisão em aberto há dois meses

Tenente Portela, RS
15°
Tempo nublado
Mín. Máx. 16°
14° Sensação
1.94 km/h Vento
60% Umidade
100% (14.67mm) Chance chuva
07h04 Nascer do sol
17h58 Pôr do sol
Sábado
11°
Domingo
12°
Segunda
16°
Terça
20°
Quarta
20°
Últimas notícias
Entretenimento Há 5 minutos

Tecnisa promove encontro para troca de figurinhas de futebol
Câmara Há 5 minutos

Comissão aprova ampliação do acesso de professores a livros de sua área de atuação
Câmara Há 5 minutos

Comissão aprova inclusão do estudo de inteligência artificial na educação básica
Política Há 5 minutos

Dosimetria: Alcolumbre promulga lei que beneficia condenados pelo 8/1
Tecnologia Há 40 minutos

Tecnologia redefine pesquisa e exploração mineral

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,89 -0,80%
Euro
R$ 5,76 -0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 415,797,79 +0,43%
Ibovespa
184,108,30 pts 0.49%
Mega-Sena
Concurso 3005 (07/05/26)
17
23
29
30
48
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 7019 (07/05/26)
06
11
42
62
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3679 (07/05/26)
01
02
03
07
08
10
11
13
14
17
18
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2920 (06/05/26)
01
09
14
43
44
49
51
54
55
57
79
82
87
90
91
92
93
97
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2953 (06/05/26)
01
11
28
30
35
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias