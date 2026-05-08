Iniciativa da Brigada Militar utiliza algoritmos em ações contra o crime

A Brigada Militar (BM) lançou a Operação Convergência na quinta-feira (7/5), em evento realizado no Grupo Rodoviário de Viamão (GPRv). A ação estratégica utiliza algoritmos preditivos para análise e roteirização inteligente, potencializando a prevenção. A operação ocorre de forma permanente e vai integrar, ao policiamento ordinário, todas as estruturas especializadas da corporação (Choque, Ambiental, Aéreo e Rodoviário) de forma coordenada, assim como todo efetivo administrativo.

O comandante-geral da Brigada Militar, coronel Luigi Pereira, destaca que o modelo é orientado por dados, potencializando ações de prevenção e presença qualificada por meio do policiamento de proximidade. "É uma convergência de esforços que direciona todo o conjunto de policiamento para um mesmo objetivo. A Operação Convergência fará com que as tropas tragam mais sensação de segurança e, principalmente, combatam os crimes que geram outros crimes, como o furto de veículos e o roubo de pessoas", explica.

A iniciativa permite que cada Organização Policial Militar crie rotas otimizadas de acordo com sua realidade local e com o máximo de efetivo disponível. O comandante-geral reforça que a operação amplia significativamente a capacidade de resposta da BM. "As ações deverão ser desenvolvidas de forma descentralizada e coordenada, além de orientadas pelos vetores operacionais de presença, mobilidade e prevenção", destaca.

Atuação integrada

Planejada com base em roteirização inteligente e análise por algoritmos, a Operação Convergência vai agregar todos os comandos regionais. O subcomandante-geral da BM, coronel Jorge Silva Filho, explica que a novidade permite mais assertividade na alocação do efetivo e dos recursos.

"O objetivo é ampliar a capacidade de resposta da Brigada, garantindo maior segurança à população por meio de uma atuação integrada, dinâmica, estratégica e inédita utilizando algoritmos. A Operação Convergência é a lapidação do nosso emprego operacional. Estamos unindo a expertise de todos os nossos comandos regionais e especializados para entregar um serviço ainda mais preciso, garantindo que a força da nossa integração seja, verdadeiramente, a força da comunidade", salienta.

Resultados expressivos na etapa de testes

Realizada em Porto Alegre, entre 15 e 21 de abril, a fase-piloto da Operação Convergência mostrou excelentes resultados com a parceria de algoritmos. No total, 418 suspeitos foram presos, média de 60 por dia, e 4.288 veículos foram fiscalizados, com média de 612 por dia. A operação mobilizou 6.562 policiais militares.