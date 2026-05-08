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Duas jararacas-pintadas são capturadas no interior de Três Passos

Especialistas orientam que, ao encontrar cobras ou outros animais silvestres, a população não tente capturá-los por conta própria. A recomendação é manter distância e acionar profissionais capacitados para garantir a segurança das pessoas e dos animais.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Rádio Alto Uruguai
08/05/2026 às 15h40
Duas jararacas-pintadas são capturadas no interior de Três Passos
Foto: Divulgação
Moradores da propriedade de Rogério Dickel e Sara Carneiro da Linha 93, no interior de Três Passos, passaram por um susto no fim da manhã de quinta-feira (07), após encontrarem duas cobras próximas à residência da família. Os animais foram identificados como jararacas-pintadas (Bothrops aff. pubescens), sendo um macho e uma fêmea.
 
Segundo relato dos moradores, por volta das 11h45 foi avistada inicialmente a cobra maior, que permanecia imóvel embaixo de um pé de palma. Durante a tentativa de contato com o biólogo responsável pelo resgate, uma segunda serpente, menor, também foi localizada no mesmo local.
 
De acordo com informações repassadas pelo biólogo Arthur, o macho estaria realizando comportamento de cortejo da fêmea, em uma tentativa de acasalamento. No entanto, a cópula ainda não havia iniciado no momento em que os animais foram encontrados.
Por volta do meio-dia, Arthur chegou à propriedade rural e realizou a captura das duas serpentes com segurança e sem ferimentos. O trabalho chamou a atenção pela agilidade e profissionalismo no atendimento da ocorrência.
 
Os moradores destacaram ainda a importância do serviço prestado pelo biólogo, que atua frequentemente em resgates de animais silvestres e também presta serviços ligados ao Instituto Butantan. Segundo a família, muitas pessoas ainda desconhecem esse tipo de atendimento especializado realizado na região.
 
Especialistas orientam que, ao encontrar cobras ou outros animais silvestres, a população não tente capturá-los por conta própria. A recomendação é manter distância e acionar profissionais capacitados para garantir a segurança das pessoas e dos animais.
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