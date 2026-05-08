Suspeita de incendiar casa após ameaças é presa em Porto Xavier

A Polícia Civil realizou, nesta quinta-feira (7), a prisão em flagrante de uma pessoa suspeita de provocar um incêndio criminoso em uma residência localizada na Linha Faxinal, área rural de Porto Xavier.

Segundo as informações apuradas pela investigação, o imóvel foi completamente destruído pelo fogo. No momento em que as chamas começaram, os moradores não estavam na casa, pois haviam deixado o local pouco antes após receberem ameaças.

Conforme depoimentos reunidos pelos investigadores, a pessoa detida teria ameaçado familiares e pessoas próximas, afirmando que mataria os envolvidos e colocaria fogo na residência. A motivação estaria ligada ao fim recente de um relacionamento afetivo.

Após serem comunicadas sobre a ocorrência, equipes da Polícia Civil e da Brigada Militar se deslocaram até a comunidade, onde confirmaram a destruição total da moradia. A proprietária da casa passou mal ao presenciar a situação e precisou ser levada ao hospital, permanecendo sob atendimento médico.

A suspeita foi encontrada nas proximidades do local. De acordo com a polícia, ao notar a chegada das viaturas, tentou deixar a área, mas acabou sendo abordada e conduzida até a Delegacia de Polícia.

Durante os primeiros procedimentos investigativos, os agentes recolheram roupas da suspeita e outros materiais que serão submetidos à perícia. O Instituto-Geral de Perícias também foi acionado para realizar os levantamentos técnicos na residência incendiada.

A pessoa foi autuada em flagrante pelos crimes de incêndio qualificado e ameaça, previstos no Código Penal Brasileiro. A autoridade policial não estabeleceu pagamento de fiança.

As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do caso e verificar se houve participação de outras pessoas na ocorrência.

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