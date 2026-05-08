Sexta, 08 de Maio de 2026
9°C 16°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Com foco em pessoas, Gabriel Souza apresenta estratégia de inovação do RS no Gramado Summit

O vice-governador Gabriel Souza participou, na quinta-feira (7/5), do Gramado Summit 2026, um dos principais eventos de inovação e empreendedorismo...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
08/05/2026 às 10h06
Com foco em pessoas, Gabriel Souza apresenta estratégia de inovação do RS no Gramado Summit
Para o vice-governador, é preciso viabilizar ecossistema de inovação que funcione com capital humano -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG

O vice-governador Gabriel Souza participou, na quinta-feira (7/5), do Gramado Summit 2026, um dos principais eventos de inovação e empreendedorismo do país, que ocorre na Serra. Gabriel apresentou o painel “Pessoas no centro – inovação com propósito”, no qual destacou as iniciativas do governo do Estado voltadas para formação de talentos, digitalização de serviços públicos, apoio ao empreendedorismo, atração de investimentos, segurança pública inteligente e reconstrução resiliente após as enchentes.

O vice-governador afirmou que a inovação está no centro da estratégia do Estado para melhorar a vida das pessoas. “Tecnologia e inovação são o meio; as pessoas são o fim. A gente não faz absolutamente nada sozinho, por isso as pessoas estão no centro da estratégia. É preciso viabilizar um ecossistema de inovação que funcione com capital humano e qualidade da mão de obra que seja vocacionada, que seja propensa a empreender, a fazer com que tenhamos um Estado cada vez mais inovador”, disse Gabriel.

O plano de desenvolvimento estadual conta com três eixos principais – econômico, inclusivo e sustentável – e com cinco prioridades estratégicas – capital humano, inovação, ambiente de negócios, infraestrutura e uso sustentável dos recursos naturais.

Estado como facilitador

Além de colocar a inovação no centro, Gabriel também defendeu que o Estado atue como facilitador e não como barreira. Nesse sentido, lembrou de ações de desburocratização e incentivo ao ambiente de negócios, como o Novo Código Ambiental, a dispensa de licenciamento para 770 atividades de baixo impacto e programas de incentivo à instalação de empresas no Estado (como o Fundopem Express, o Tudo Fácil Empresas e o Tá na Mão Empresas).

Com o Estado atuando como facilitador, houve um aumento dos investimentos no Rio Grande do Sul nos últimos anos. “Antes de 2019, o investidor via o Estado desorganizado, com as contas desequilibradas, atrasando pagamentos básicos. Assim, preferia investir em outros Estados que estavam mais organizados. Depois que colocamos as contas em dia, os investimentos começaram a crescer. Em 2024, ano das enchentes, a atração de investimentos privados no Rio Grande do Sul bateu recorde histórico: mais de R$ 100 bilhões”, ressaltou Gabriel.

Entre 2019 e 2025, o Estado atraiu R$ 467 bilhões em investimentos, com projetos ligados aos setores industrial, energético, automotivo, alimentício e de tecnologia.

"A gente não faz absolutamente nada sozinho, por isso as pessoas estão no centro da estratégia", disse Gabriel -Foto: Arthur Vargas/Ascom GVG

Formação de talentos

O vice-governador mencionou ainda a necessidade de apoio público na formação de talentos, investindo em pessoas que inovam. “Formar talentos é fundamental, e somos um Estado que sabe fazer isso. Temos cerca 20 parques tecnológicos, sendo dois deles os melhores do Brasil. Temos a melhor universidade federal e a melhor universidade privada do país. Se compararmos o número de mestres, doutores e pós-doutores per capita, somos o Estado brasileiro que mais tem esses profissionais de pós-graduação e pesquisadores”, disse.

Segundo oúltimoRanking Universitário Folha (RUF), de 2025, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul é a melhor universidade federal do país; por sua vez, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) aparece como a melhor particular do Brasil.

Na área da educação, Gabriel citou programas voltados à cultura da inovação e à formação de talentos que preparam crianças e jovens para o futuro. O Rotas de Inovação – Kids já realizou 24 oficinas em 38 escolas de diferentes regiões do Estado, envolvendo 160 professores e beneficiando mais de 1,7 mil alunos. Já o Programa Educar para Inovar contou com mais de mil professores capacitados e abrangeu mais de 18 mil estudantes.

O vice-governador citou ainda o Programa Professor do Amanhã, que oferta bolsas de estudo para jovens que queiram ser professores em áreas estratégicas. Lembrou também de iniciativas voltadas ao Ensino Superior, à pesquisa e à formação em tecnologia – como o RS Talentos, o Talentos Globais e os programas de capacitação na área de semicondutores.

Governo Digital

Outro eixo apresentado foi a transformação digital da gestão pública. “Somos líderes no Brasil em governo digital pela quarta vez seguida. Dos nossos serviços públicos, 96% estão on-line, com média de 6,9 milhões de acessos mensais ao portal rs.gov.br e índice de satisfação de 85% entre os usuários”, ressaltou Gabriel.

O painel também abordou o uso de inteligência artificial (IA) e ciência de dados em serviços e políticas públicas. “É fundamental que os governos usem cada vez mais a IA para facilitar a vida dos cidadãos e que, assim, tenhamos condições de aproximar cada vez mais o Estado das pessoas por meio das tecnologias”, frisou.

A assistente virtual GurIA é uma das ferramentas que integra a estratégia de aproximação entre governo do Estado e cidadão. Entre os exemplos de políticas públicas com uso de IA, estão o RS Seguro e o RS Atento, que se baseiam em análise preditiva e combate à evasão escolar, além de ferramentas tecnológicas aplicadas ao Plano Rio Grande para prevenção e resposta a desastres climáticos.

Texto: Aline Duvoisin/Ascom GVG
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 2 horas

Goleiro Bruno é preso em São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro

Jogador tinha mandado de prisão em aberto há dois meses

 © JULIANA
Geral Há 4 horas

Fábrica de produção de linha chilena é fechada no Rio

Encerada e cortante, linha é usada para uma pipa cortar a outra

 Arquitetos falaram das escolhas dos diferentes métodos usados pela Sehab na reconstrução habitacional no Estado -Foto: Gabriel Dias/Ascom Sehab
Habitação Há 12 horas

Governo do Estado apresenta métodos construtivos inovadores para habitação de interesse social na Gramado Summit

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), apresentou, na quinta-feira (7/5), o painel “Metodologi...

 -
Segurança Pública Há 15 horas

Rio Grande do Sul registra queda de crimes violentos pelo nono mês consecutivo no comparativo com o ano anterior

Pelo nono mês consecutivo, o Rio Grande do Sul registrou queda nos crimes violentos letais e intencionais (CVLI) e nos homicídios no comparativo co...

 Ferramentas baseadas em IA, GurIA e Aurora, foram apresentadas como soluções estratégicas para a gestão pública -Foto: Paloma Fleck/Ascom SPGG
Planejamento Há 19 horas

Governo do Estado apresenta estratégias em dados e inteligência artificial na Gramado Summit 2026

O governo do Estado participou da Gramado Summit 2026 , realizada entre os dias 6 e 8 de maio, no Serra Park, em Gramado, com a apresentação de ini...

Tenente Portela, RS
14°
Tempo limpo
Mín. Máx. 16°
13° Sensação
2.92 km/h Vento
60% Umidade
100% (14.67mm) Chance chuva
07h04 Nascer do sol
17h58 Pôr do sol
Sábado
11°
Domingo
12°
Segunda
16°
Terça
20°
Quarta
20°
Últimas notícias
Audiência Pública Há 14 minutos

Câmara de Tenente Portela promove audiência para debater crise no abastecimento de água
Câmara Há 14 minutos

Comissões debatem os dez anos do Marco Legal da Primeira Infância
Câmara Há 14 minutos

Comissão debate efeitos dos herbicidas hormonais sobre a saúde e a biodiversidade
Senado Federal Há 14 minutos

Volta ao Senado isenção da taxa de passaporte de estudante de baixa renda
Trânsito Nacional Há 25 minutos

Câmara aprova proposta que prevê renovação automática da CNH para motoristas sem infrações

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,89 -0,70%
Euro
R$ 5,76 -0,31%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 415,930,88 +0,36%
Ibovespa
184,895,70 pts 0.92%
Mega-Sena
Concurso 3005 (07/05/26)
17
23
29
30
48
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 7019 (07/05/26)
06
11
42
62
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3679 (07/05/26)
01
02
03
07
08
10
11
13
14
17
18
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2920 (06/05/26)
01
09
14
43
44
49
51
54
55
57
79
82
87
90
91
92
93
97
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2953 (06/05/26)
01
11
28
30
35
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias