Com foco em pessoas, Gabriel Souza apresenta estratégia de inovação do RS no Gramado Summit

O vice-governador Gabriel Souza participou, na quinta-feira (7/5), do Gramado Summit 2026, um dos principais eventos de inovação e empreendedorismo do país, que ocorre na Serra. Gabriel apresentou o painel “Pessoas no centro – inovação com propósito”, no qual destacou as iniciativas do governo do Estado voltadas para formação de talentos, digitalização de serviços públicos, apoio ao empreendedorismo, atração de investimentos, segurança pública inteligente e reconstrução resiliente após as enchentes.

O vice-governador afirmou que a inovação está no centro da estratégia do Estado para melhorar a vida das pessoas. “Tecnologia e inovação são o meio; as pessoas são o fim. A gente não faz absolutamente nada sozinho, por isso as pessoas estão no centro da estratégia. É preciso viabilizar um ecossistema de inovação que funcione com capital humano e qualidade da mão de obra que seja vocacionada, que seja propensa a empreender, a fazer com que tenhamos um Estado cada vez mais inovador”, disse Gabriel.

O plano de desenvolvimento estadual conta com três eixos principais – econômico, inclusivo e sustentável – e com cinco prioridades estratégicas – capital humano, inovação, ambiente de negócios, infraestrutura e uso sustentável dos recursos naturais.

Estado como facilitador

Além de colocar a inovação no centro, Gabriel também defendeu que o Estado atue como facilitador e não como barreira. Nesse sentido, lembrou de ações de desburocratização e incentivo ao ambiente de negócios, como o Novo Código Ambiental, a dispensa de licenciamento para 770 atividades de baixo impacto e programas de incentivo à instalação de empresas no Estado (como o Fundopem Express, o Tudo Fácil Empresas e o Tá na Mão Empresas).

Com o Estado atuando como facilitador, houve um aumento dos investimentos no Rio Grande do Sul nos últimos anos. “Antes de 2019, o investidor via o Estado desorganizado, com as contas desequilibradas, atrasando pagamentos básicos. Assim, preferia investir em outros Estados que estavam mais organizados. Depois que colocamos as contas em dia, os investimentos começaram a crescer. Em 2024, ano das enchentes, a atração de investimentos privados no Rio Grande do Sul bateu recorde histórico: mais de R$ 100 bilhões”, ressaltou Gabriel.

Entre 2019 e 2025, o Estado atraiu R$ 467 bilhões em investimentos, com projetos ligados aos setores industrial, energético, automotivo, alimentício e de tecnologia.

"A gente não faz absolutamente nada sozinho, por isso as pessoas estão no centro da estratégia", disse Gabriel -Foto: Arthur Vargas/Ascom GVG

Formação de talentos

O vice-governador mencionou ainda a necessidade de apoio público na formação de talentos, investindo em pessoas que inovam. “Formar talentos é fundamental, e somos um Estado que sabe fazer isso. Temos cerca 20 parques tecnológicos, sendo dois deles os melhores do Brasil. Temos a melhor universidade federal e a melhor universidade privada do país. Se compararmos o número de mestres, doutores e pós-doutores per capita, somos o Estado brasileiro que mais tem esses profissionais de pós-graduação e pesquisadores”, disse.

Segundo oúltimoRanking Universitário Folha (RUF), de 2025, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul é a melhor universidade federal do país; por sua vez, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) aparece como a melhor particular do Brasil.

Na área da educação, Gabriel citou programas voltados à cultura da inovação e à formação de talentos que preparam crianças e jovens para o futuro. O Rotas de Inovação – Kids já realizou 24 oficinas em 38 escolas de diferentes regiões do Estado, envolvendo 160 professores e beneficiando mais de 1,7 mil alunos. Já o Programa Educar para Inovar contou com mais de mil professores capacitados e abrangeu mais de 18 mil estudantes.

O vice-governador citou ainda o Programa Professor do Amanhã, que oferta bolsas de estudo para jovens que queiram ser professores em áreas estratégicas. Lembrou também de iniciativas voltadas ao Ensino Superior, à pesquisa e à formação em tecnologia – como o RS Talentos, o Talentos Globais e os programas de capacitação na área de semicondutores.

Governo Digital

Outro eixo apresentado foi a transformação digital da gestão pública. “Somos líderes no Brasil em governo digital pela quarta vez seguida. Dos nossos serviços públicos, 96% estão on-line, com média de 6,9 milhões de acessos mensais ao portal rs.gov.br e índice de satisfação de 85% entre os usuários”, ressaltou Gabriel.

O painel também abordou o uso de inteligência artificial (IA) e ciência de dados em serviços e políticas públicas. “É fundamental que os governos usem cada vez mais a IA para facilitar a vida dos cidadãos e que, assim, tenhamos condições de aproximar cada vez mais o Estado das pessoas por meio das tecnologias”, frisou.

A assistente virtual GurIA é uma das ferramentas que integra a estratégia de aproximação entre governo do Estado e cidadão. Entre os exemplos de políticas públicas com uso de IA, estão o RS Seguro e o RS Atento, que se baseiam em análise preditiva e combate à evasão escolar, além de ferramentas tecnológicas aplicadas ao Plano Rio Grande para prevenção e resposta a desastres climáticos.