Bebê de três meses morre após galho atingir residência em El Soberbio

Uma bebê de apenas três meses perdeu a vida na noite desta quinta-feira (7) após um galho de árvore cair sobre uma residência na localidade conhecida como “Paraje 02 de Abril”, em El Soberbio.

A vítima foi identificada como Yenifer Milagres Batista. No momento do incidente, a criança estava ao lado da mãe quando acabou sendo atingida pela estrutura.

Segundo informações do laudo médico, a bebê sofreu traumatismo na região da cabeça, incluindo fratura craniana e outros ferimentos compatíveis com o impacto provocado pela queda do galho.

Após os procedimentos legais determinados pela Justiça, o corpo da criança foi liberado e entregue aos familiares.

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