Moradora de Santo Augusto é detida em Santiago por suspeita de fraude contra empresa de Cruz Alta

Uma mulher residente em Santo Augusto foi presa na tarde desta quinta-feira (7), em Santiago, suspeita de participação em um esquema de fraude financeira contra uma empresa agroindustrial de Cruz Alta.

A captura foi efetuada pela Polícia Rodoviária Federal na BR-287, após um trabalho conjunto de troca de informações com a Polícia Civil. A mulher, de 32 anos, conduzia um Volkswagen Nivus que seguia de Rosário do Sul para Santo Augusto.

Contra ela havia um mandado de prisão em aberto, expedido após não ser localizada anteriormente em sua residência. Conforme as investigações, a suspeita teria recebido em sua conta bancária valores desviados da empresa alvo do esquema criminoso.

Após a abordagem, a mulher foi encaminhada à Delegacia de Polícia e posteriormente conduzida ao Presídio Estadual de Santiago. O veículo também foi apreendido por determinação judicial.

Além desta prisão, outras onze pessoas foram detidas pela Polícia Civil em cidades da região Noroeste do Rio Grande do Sul, em continuidade às investigações da operação policial.

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