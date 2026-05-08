Governo do Estado apresenta métodos construtivos inovadores para habitação de interesse social na Gramado Summit

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), apresentou, na quinta-feira (7/5), o painel “Metodologias ágeis de construção na habitação de interesse social” na Gramado Summit 2026.

No espaço do governo do Estado, os arquitetos Samila Balbinot e Marcos Hoffmeister apresentaram a linha do tempo das decisões para a escolha dos mais modernos e inovadores métodos construtivos para a reconstrução habitacional do Estado, após as enchentes de 2023 e 2024. A proposta também ajudará para o desenvolvimento de programas permanentes de políticas habitacionais que voltados à redução do déficit habitacional. A mediação do painel foi da assessora técnica do gabinete, Paula Silva.

A apresentação iniciou com o cronograma de estudos realizados pela Sehab desde os eventos meteorológicos de 2023. As decisões, naquele momento, foram voltadas a ações rápidas e eficientes em emergências, como a adoção de módulos transportáveis como solução temporária de moradia individual, alternativa mais digna que os abrigos coletivos. A arquiteta também ressaltou as características das casas definitivas que estão sendo entregues posteriormente. "A partir da experiência adquirida nas atas anteriores, a Sehab foi aprimorando os processos e idealizou uma nova possibilidade construtiva", disse Samila.

A Sehab atua na construção de unidades habitacionais para o atendimento à população de baixa renda do Rio Grande do Sul, buscando combater o déficit habitacional e garantir agilidade na construção de equipamentos públicos. Dessa forma, a busca por métodos mais ágeis e econômicos é permanente.

O Estado não possuía uma política habitacional até 2023, quando foi criada a Sehab. A partir do desenvolvimento das políticas públicas houve a adoção inédita de Atas de Registro de Preços para a construção de residências por parte do Estado.

Construção modular

A novidade apresentada no evento é a nova ata para o uso da construção modular. Com isso, o Estado passa a ter três Atas de Registro de Preço para construção habitacional que podem ser escolhidas pelas prefeituras participantes dos chamamentos públicos nos diversos programas habitacionais. O arquiteto responsável técnico para a elaboração do documento, Marcos Hoffmeister, que integra a equipe técnica da Sehab, apresentou as características do novo método escolhido. “A construção modular tem como principais características: resistência, durabilidade, velocidade de construção, qualidade, sustentabilidade e produtividade”, explicou.

“Além disso, é o método mais adequado para ser usado em terrenos com aclives e declives. Demanda menor intervenção nos terrenos, colaborando para a celeridade da obra (60 dias desde a ordem de início). Possui alto grau de produção fabril (80%), com as casas chegando quase praticamente prontas no local de implantação”, afirmou. “São diferentes módulos que possibilitam várias combinações, resultando em diferentes tipos de casas, assim poderemos atender às diversas características de terrenos que os municípios nos apresentam”, concluiu Hoffmeister.

Cada módulo tem características próprias para uso individual ou em conjuntos para formar unidades habitacionais ou outros equipamentos públicos, tais como salas de aula, cozinhas, refeitórios e áreas de atendimento. Ou seja, a contratação poderá ser utilizada em outros programas de secretarias diversas do governo do Estado.

Sobre o evento

A Gramado Summit é um evento anual de inovação, empreendedorismo e tecnologia que se consolidou como um dos principais encontros do setor na América Latina. Criado no final da década de 2010, nasceu com o propósito de conectar inovação, negócios e pessoas, reunindo, em um mesmo espaço, conteúdos voltados ao futuro das organizações, da economia e da sociedade em um contexto de acelerada transformação digital.

Com programação distribuída em múltiplos palcos temáticos, a iniciativa combina palestras, painéis, arenas de startups e espaços de networking, promovendo a troca de experiências entre diferentes setores e fortalecendo o ecossistema de inovação. Na edição de 2026, o evento é uma correalização do governo do Estado. O tema “Make it Human” reforça o debate sobre o equilíbrio entre tecnologia, dados, IA e o protagonismo humano nas decisões estratégicas.