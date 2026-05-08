Sexta, 08 de Maio de 2026
9°C 16°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do Estado apresenta métodos construtivos inovadores para habitação de interesse social na Gramado Summit

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), apresentou, na quinta-feira (7/5), o painel “Metodologi...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
08/05/2026 às 00h05
Governo do Estado apresenta métodos construtivos inovadores para habitação de interesse social na Gramado Summit
Arquitetos falaram das escolhas dos diferentes métodos usados pela Sehab na reconstrução habitacional no Estado -Foto: Gabriel Dias/Ascom Sehab

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), apresentou, na quinta-feira (7/5), o painel “Metodologias ágeis de construção na habitação de interesse social” na Gramado Summit 2026.

No espaço do governo do Estado, os arquitetos Samila Balbinot e Marcos Hoffmeister apresentaram a linha do tempo das decisões para a escolha dos mais modernos e inovadores métodos construtivos para a reconstrução habitacional do Estado, após as enchentes de 2023 e 2024. A proposta também ajudará para o desenvolvimento de programas permanentes de políticas habitacionais que voltados à redução do déficit habitacional. A mediação do painel foi da assessora técnica do gabinete, Paula Silva.

A apresentação iniciou com o cronograma de estudos realizados pela Sehab desde os eventos meteorológicos de 2023. As decisões, naquele momento, foram voltadas a ações rápidas e eficientes em emergências, como a adoção de módulos transportáveis como solução temporária de moradia individual, alternativa mais digna que os abrigos coletivos. A arquiteta também ressaltou as características das casas definitivas que estão sendo entregues posteriormente. "A partir da experiência adquirida nas atas anteriores, a Sehab foi aprimorando os processos e idealizou uma nova possibilidade construtiva", disse Samila.

A Sehab atua na construção de unidades habitacionais para o atendimento à população de baixa renda do Rio Grande do Sul, buscando combater o déficit habitacional e garantir agilidade na construção de equipamentos públicos. Dessa forma, a busca por métodos mais ágeis e econômicos é permanente.

O Estado não possuía uma política habitacional até 2023, quando foi criada a Sehab. A partir do desenvolvimento das políticas públicas houve a adoção inédita de Atas de Registro de Preços para a construção de residências por parte do Estado.

Construção modular

A novidade apresentada no evento é a nova ata para o uso da construção modular. Com isso, o Estado passa a ter três Atas de Registro de Preço para construção habitacional que podem ser escolhidas pelas prefeituras participantes dos chamamentos públicos nos diversos programas habitacionais. O arquiteto responsável técnico para a elaboração do documento, Marcos Hoffmeister, que integra a equipe técnica da Sehab, apresentou as características do novo método escolhido. “A construção modular tem como principais características: resistência, durabilidade, velocidade de construção, qualidade, sustentabilidade e produtividade”, explicou.

“Além disso, é o método mais adequado para ser usado em terrenos com aclives e declives. Demanda menor intervenção nos terrenos, colaborando para a celeridade da obra (60 dias desde a ordem de início). Possui alto grau de produção fabril (80%), com as casas chegando quase praticamente prontas no local de implantação”, afirmou. “São diferentes módulos que possibilitam várias combinações, resultando em diferentes tipos de casas, assim poderemos atender às diversas características de terrenos que os municípios nos apresentam”, concluiu Hoffmeister.

Cada módulo tem características próprias para uso individual ou em conjuntos para formar unidades habitacionais ou outros equipamentos públicos, tais como salas de aula, cozinhas, refeitórios e áreas de atendimento. Ou seja, a contratação poderá ser utilizada em outros programas de secretarias diversas do governo do Estado.

Sobre o evento

A Gramado Summit é um evento anual de inovação, empreendedorismo e tecnologia que se consolidou como um dos principais encontros do setor na América Latina. Criado no final da década de 2010, nasceu com o propósito de conectar inovação, negócios e pessoas, reunindo, em um mesmo espaço, conteúdos voltados ao futuro das organizações, da economia e da sociedade em um contexto de acelerada transformação digital.

Com programação distribuída em múltiplos palcos temáticos, a iniciativa combina palestras, painéis, arenas de startups e espaços de networking, promovendo a troca de experiências entre diferentes setores e fortalecendo o ecossistema de inovação. Na edição de 2026, o evento é uma correalização do governo do Estado. O tema “Make it Human” reforça o debate sobre o equilíbrio entre tecnologia, dados, IA e o protagonismo humano nas decisões estratégicas.

Texto: Ascom Sehab
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Segurança Pública Há 4 horas

Rio Grande do Sul registra queda de crimes violentos pelo nono mês consecutivo no comparativo com o ano anterior

Pelo nono mês consecutivo, o Rio Grande do Sul registrou queda nos crimes violentos letais e intencionais (CVLI) e nos homicídios no comparativo co...

 Ferramentas baseadas em IA, GurIA e Aurora, foram apresentadas como soluções estratégicas para a gestão pública -Foto: Paloma Fleck/Ascom SPGG
Planejamento Há 7 horas

Governo do Estado apresenta estratégias em dados e inteligência artificial na Gramado Summit 2026

O governo do Estado participou da Gramado Summit 2026 , realizada entre os dias 6 e 8 de maio, no Serra Park, em Gramado, com a apresentação de ini...

 -
Fazenda Há 8 horas

Nota eletrônica é documento fiscal obrigatório para todos os produtores do RS

Todos os produtores rurais do Rio Grande do Sul agora têm um único formato para emitir notas fiscais: a nota eletrônica. Desde 1º de maio, a nota e...

 -
PGE Há 14 horas

PGE-RS defende no STF a constitucionalidade da lei de divisão dos royalties de petróleo

O procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, esteve na quarta-feira (6/5) no Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, para defender os...

 (Foto: Arte Sistema Província)
Tempo Há 14 horas

Frente fria mais intensa do ano chega ao RS nesta quinta com temporal e ventania

Frente fria intensa coloca o Rio Grande do Sul em alerta para temporais com ventos de até 90 km/h, chuva forte e queda nas temperaturas nos próximos dias.

Tenente Portela, RS
16°
Chuva
Mín. Máx. 16°
16° Sensação
3.36 km/h Vento
96% Umidade
100% (14.67mm) Chance chuva
07h04 Nascer do sol
17h58 Pôr do sol
Sábado
11°
Domingo
12°
Segunda
16°
Terça
20°
Quarta
20°
Últimas notícias
Habitação Há 42 minutos

Governo do Estado apresenta métodos construtivos inovadores para habitação de interesse social na Gramado Summit
Esportes Há 42 minutos

Jogo do Flamengo na Libertadores é cancelado por atos de vandalismo
Economia Há 1 hora

Bolsa cai mais de 2% e atinge menor nível desde o fim de março
Saúde Há 1 hora

Estado discute novos investimentos e ampliação dos serviços de saúde no Planalto Sul
Economia Há 1 hora

Com tarifas, exportações para Estados Unidos caem 11,3% em abril

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,93 +0,05%
Euro
R$ 5,78 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 415,811,03 -0,42%
Ibovespa
183,218,27 pts -2.38%
Mega-Sena
Concurso 3005 (07/05/26)
17
23
29
30
48
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 7019 (07/05/26)
06
11
42
62
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3679 (07/05/26)
01
02
03
07
08
10
11
13
14
17
18
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2920 (06/05/26)
01
09
14
43
44
49
51
54
55
57
79
82
87
90
91
92
93
97
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2953 (06/05/26)
01
11
28
30
35
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias