Rio Grande do Sul registra queda de crimes violentos pelo nono mês consecutivo no comparativo com o ano anterior

Pelo nono mês consecutivo, o Rio Grande do Sul registrou queda nos crimes violentos letais e intencionais (CVLI) e nos homicídios no comparativo com o mesmo período do ano anterior. Os dados são do Observatório Estadual da Segurança Pública e registram melhora na comparação que começa em agosto de 2025 com agosto de 2024 e segue pelos meses seguintes correspondentes.

Em abril de 2026, foram 91 casos de CVLI, contra 116 ocorrências no mesmo período de 2025, o que representa uma diminuição de 22%. Já os homicídios caíram 12%, passando de 82 para 72. Os casos de feminicídio, um dos crimes mais desafiadores para a segurança pública, diminuíram 45% (de 11 para seis). Os latrocínios oscilaram de zero para um incidente.

"Essa queda nos crimes violentos está relacionada a um investimento constante na segurança pública do Estado. As aquisições de novas viaturas e equipamentos e o reforço dos efetivos possibilita que nossas forças policiais realizem operações eficazes, que resultam em prisões e em apreensões de armas. Nosso objetivo é seguir trabalhando de forma integrada e estratégica para manter esses indicadores em queda e proteger cada vez mais a sociedade", afirma o secretário da Segurança Pública, Mário Ikeda.

Queda nos crimes patrimoniais

Andar pelas ruas das cidades do Rio Grande do Sul está cada vez mais seguro, o que pode ser comprovado também pela diminuição, em abril, nos crimes patrimoniais. Os roubos a pedestre caíram 20% em relação ao mesmo mês de 2025, passando de 1.044 para 833. O roubo de veículos recuou de 166 para 155 (-7%). Não foram registrados casos de roubo ou furto a bancos.

Além disso, as ocorrências em transporte coletivo apresentaram retração de 39% (de 23 para 14), e os incidentes em estabelecimentos comerciais diminuíram 21% (de 330 para 260). No campo, os abigeatos decaíram de 268 para 251 casos (-6%).

Qualificação e fortalecimento do efetivo

No final de abril, a Brigada Militar (BM) incorporou 496 novos alunos-soldados, que iniciarão o Curso Básico de Formação Policial Militar (CBFPM). Em janeiro, 800 alunos-soldados já haviam ingressado no curso. Dessa forma, mais de 1,2 mil policiais militares devem reforçar as fileiras da corporação em 2026. A estimativa é que a BM tenha um crescimento de 7% no efetivo.

Também em abril, o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) e a Brigada formaram novos capitães que vão fortalecer ainda mais o efetivo das forças de segurança do Estado. O CBMRS passou a contar com 20 novos oficiais, sendo seis mulheres e 14 homens, enquanto a BM tem à disposição 42 capitães (nove mulheres e 33 homens) que irão ampliar o policiamento de 26 unidades operacionais de 13 dos 21 comandos regionais da corporação.

Novas estruturas e viaturas

Com o objetivo de promover melhores condições de trabalho para as forças policiais, o governador Eduardo Leite entregou 30 novas viaturas à Brigada Militar. Os automóveis, oriundos de emendas parlamentares e convênio federal, vão reforçar a segurança de 22 municípios.

Além disso, o governo do Estado assinou a ordem de início da construção da nova sede do 31º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em Guaíba. O investimento é de R$ 16,6 milhões. A conclusão dos trabalhos está prevista para o segundo semestre de 2027.

Tecnologiaa serviço da segurança

Modernizar a segurança pública e usar a tecnologia a favor das pessoas. Com esses preceitos, o governo do Estado lançou o Programa RS Atento no início de abril. Voltada à integração de tecnologias de monitoramento e cercamento eletrônico, a iniciativa atua sob os eixos da estratégia de inteligência aplicada à segurança pública e à gestão do ambiente escolar.

O programa combina inteligência artificial, sensores avançados e plataformas integradas, o que resulta em um sistema completo para vigilância, análise e tomada de decisão em tempo real. A previsão de investimento no programa é de R$ 26,7 milhões por ano – o que totaliza R$ 80 milhões para os próximos três anos.

O governo também está fortalecendo o Programa de Monitoramento do Agressor, ação desenvolvida pela SSP em parceria com o Comitê EmFrente Mulher, do Programa RS Seguro. Para ampliar a proteção às mulheres em todo o Rio Grande do Sul, mais 3 mil kits de tornozeleiras e celulares serão adquiridos.

Atualmente, são 1.141 agressores de mulheres monitorados com tornozeleira eletrônica no Estado. Nos primeiros três meses de 2026, o painel da central disparou 877 mil vezes. A quantidade representa 94% do que foi atendido em todo o ano passado. Já o número de prisões por descumprimento de medida protetiva foi de 223 no ano passado, frente a 205 até março deste ano. De março de 2025 a março de 2026, houve um aumento de 272% no número de monitorados.