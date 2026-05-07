Ciclista fica ferido em queda na rótula em Tenente Portela

Na noite desta quinta-feira, por volta das 18h55, um ciclista sofreu uma queda grave no cruzamento das ruas Luiz Carlos Prestes e Tapuias, em Tenente Portela. Segundo informações extraoficiais, o homem caiu e bateu a cabeça no chão após realizar uma manobra brusca para desviar de uma criança que atravessava a via.
O SAMU foi acionado imediatamente, realizou os primeiros socorros e encaminhou a vítima para atendimento hospitalar. O trânsito no local apresentou lentidão momentânea, mas já foi normalizado.
