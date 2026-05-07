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Governo do Estado apresenta estratégias em dados e inteligência artificial na Gramado Summit 2026

O governo do Estado participou da Gramado Summit 2026 , realizada entre os dias 6 e 8 de maio, no Serra Park, em Gramado, com a apresentação de ini...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
07/05/2026 às 17h30
Governo do Estado apresenta estratégias em dados e inteligência artificial na Gramado Summit 2026
Ferramentas baseadas em IA, GurIA e Aurora, foram apresentadas como soluções estratégicas para a gestão pública -Foto: Paloma Fleck/Ascom SPGG

O governo do Estado participou da Gramado Summit 2026 , realizada entre os dias 6 e 8 de maio, no Serra Park, em Gramado, com a apresentação de iniciativas voltadas à inovação pública e ao uso estratégico de dados para o aprimoramento da gestão governamental. Reconhecido como um dos maiores eventos de inovação, empreendedorismo e tecnologia da América Latina, o encontro reuniu lideranças do setor público e privado, startups, investidores, pesquisadores e especialistas de diferentes áreas.

Nesta quinta-feira (7/5), o governo estadual promoveu um painel no palco Arena RS, que integra a programação oficial do evento e aborda temas centrais da transformação digital no setor público gaúcho.

Intitulado “Preparando o futuro do RS com uma estratégia de dados e IA”, o encontro foi conduzido pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), com mediação do subsecretário de Governança e Estratégia de TIC e Digital (STI), Nielson Carramilo. Participaram o subsecretário-adjunto da STI, Lucas Benz, e o subprocurador-geral de Justiça de Gestão Estratégica Ministério Público do Rio Grande do Sul, João Claudio Sidou.

O painel apresentou a estratégia do governo para a estruturação de uma política integrada de dados e inteligência artificial (IA), com foco na qualificação da gestão pública, na melhoria dos serviços prestados ao cidadão e no fortalecimento da capacidade decisória do Estado. A exposição abordou aspectos como governança de dados, uso responsável da IA, integração entre tecnologia e gestão orientada a resultados, além da centralidade do fator humano nos processos de transformação digital.

Tecnologia para qualificar o atendimento ao cidadão

O principal assunto do encontro foram as soluções em IA desenvolvidas pelos dois órgãos, ambas lançadas em 2025. A GurIA, assistente virtual do governo estadual baseada em IA generativa , responde a dúvidas dos cidadãos sobre serviços e políticas do Executivo, por meio do portal rs.gov.br e do WhatsApp (51 3210-3939). A Aurora, por sua vez, é um ecossistema de IA, que simboliza uma iniciativa inédita no sistema de justiça brasileiro. A medida confere mais agilidade e precisão ao trabalho de membros e servidores do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS).

Carramilo destacou a importância de uma governança bem estruturada para orquestrar indicadores no ecossistema digital e, assim, desenvolver iniciativas como a GurIA e a Aurora. "Dados são um ativo estratégico no ambiente digital e precisam passar por processos de curadoria e governança eficientes para que a informação chegue de maneira qualificada ao cidadão", disse. "O Rio Grande do Sul está na vanguarda quanto a governo digital, o que colabora para um ambiente de inovação", completou.

Para Sidou, uma sociedade cada vez mais dinâmica exige uma transformação digital relevante. "A visão de futuro de uma instituição passa pela continuidade e pelo fortalecimento do trabalho já realizado. A IA deve atuar como habilitadora de outras tecnologias, fluxos e procedimentos", afirmou. Em breve, a Aurora receberá o segundo ciclo de inovação, com tecnologias que irão agregar ainda mais ao ecossistema.

Também projetando o futuro, Benz revelou que melhorias vêm sendo implementadas na GurIA com o objetivo de estreitar ainda mais a relação entre Estado e cidadão, permitindo que diversos serviços sejam realizados por meio da assistente virtual. "Existe a necessidade de revisitar processos e incluir o cidadão na construção e no desenvolvimento dos serviços públicos, pois ele deve permanecer no centro das discussões", declarou.

Sobre o evento

A Gramado Summit é um evento anual de inovação, empreendedorismo e tecnologia realizado na Serra gaúcha e consolidou-se como um dos principais encontros do setor na América Latina. Criado no final da década de 2010, o encontro nasceu com o propósito de conectar inovação, negócios e pessoas, reunindo, em um mesmo espaço, conteúdos voltados ao futuro das organizações, da economia e da sociedade em um contexto de acelerada transformação digital.

Com programação distribuída em múltiplos palcos temáticos, a iniciativa combina palestras, painéis, arenas de startups e espaços de networking, promovendo a troca de experiências entre diferentes setores e fortalecendo o ecossistema de inovação. Na edição de 2026, o evento é correalizado pelo Governo do Rio Grande do Sul e adota o tema “Make it Human”, reforçando o debate sobre o equilíbrio entre tecnologia, dados, IA e o protagonismo humano nas decisões estratégicas.

Texto: Karine Paixão e Felipe Michalski/Ascom SPGG
Edição: Secom

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