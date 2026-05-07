OMS confirma cinco casos de hantavírus

A Organização Mundial da Saúde informou nesta quinta-feira (7) a ampliação no número de casos confirmados de hantavírus relacionados a um surto registrado em um cruzeiro marítimo internacional. Conforme o novo balanço, cinco pessoas tiveram diagnóstico confirmado para a doença, enquanto outras três seguem sob investigação.

A embarcação MV Hondius, que atualmente realiza trajeto entre Cabo Verde e as Ilhas Canárias, está sendo acompanhada pelas autoridades sanitárias. Até o momento, o total de ocorrências ligadas ao episódio chegou a oito, incluindo três mortes.

Durante pronunciamento em Genebra, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, explicou que os casos confirmados estão associados à variante Andes do hantavírus, conhecida por circular na América Latina e considerada a única cepa com registros de transmissão entre humanos.

Segundo a entidade, ainda existe possibilidade de novos diagnósticos surgirem nas próximas semanas devido ao longo período de incubação do vírus, que pode alcançar até seis semanas.

O navio, de bandeira holandesa, deixou Ushuaia no início de abril em um roteiro turístico pelo Oceano Atlântico. Na quarta-feira, a embarcação partiu rumo à ilha espanhola de Tenerife.

A OMS afirmou manter contato constante com a tripulação e destacou que o ambiente no navio apresentou melhora após a adoção de medidas sanitárias preventivas. Especialistas da organização acreditam que o episódio poderá permanecer controlado caso os países envolvidos mantenham ações coordenadas de vigilância e prevenção.

A diretora da área de preparação para epidemias da OMS, Maria Van Kerkhove, ressaltou que o cenário atual não representa o início de uma nova epidemia mundial.

O hantavírus é uma infecção geralmente transmitida pelo contato com secreções de roedores contaminados, como urina, saliva e fezes. Para auxiliar no monitoramento, a Argentina deverá enviar cerca de 2,5 mil kits laboratoriais para centros de diagnóstico em cinco países.

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