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Rio Grande do Sul conquista liderança nacional em inovação e gestão pública no Ranking de Competitividade dos Estados

O Rio Grande do Sul consolidou-se em primeiro lugar no pilar de inovação e alcançou a melhor colocação do país em Eficiência da Máquina Pública na ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
07/05/2026 às 10h30
Rio Grande do Sul conquista liderança nacional em inovação e gestão pública no Ranking de Competitividade dos Estados
Resultado foi divulgado durante congresso nacional de secretários de Planejamento, em Brasília -Foto: Bruna Galvão/Ascom SPGG

O Rio Grande do Sul consolidou-se em primeiro lugar no pilar de inovação e alcançou a melhor colocação do país em Eficiência da Máquina Pública na Edição Especial Eleições 2026 do Ranking de Competitividade dos Estados, que avalia o desempenho dos Estados no período de 2023 a 2025. Promovido pelo Centro de Liderança Pública (CLP), o estudo foi divulgado na quarta-feira (6/5), durante o II Congresso do Conselho Nacional de Secretários do Planejamento (Conseplan), realizado em Brasília (DF).

A titular da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), Danielle Calazans, e o titular da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), Bruno Silveira, receberam a placa de reconhecimento pelo diretor-presidente do CLP, Tadeu Barros.

O levantamento mapeou a performance dos Estados em economia, segurança pública, gestão pública, sociedade e meio ambiente, utilizando a série histórica para oferecer um diagnóstico mais aprofundado da gestão dos governadores. Trata-se de uma ferramenta para qualificar o debate eleitoral, com base em dados e evidências. A edição anual do ranking dos Estados, referente a 2026, será lançada em agosto.

“Este resultado, que contempla os primeiros três anos da atual gestão, demonstra o compromisso do Estado com a qualificação da máquina pública e o uso responsável dos recursos. O Rio Grande do Sul vem trabalhando de forma consistente por uma gestão orientada à eficiência e à entrega de resultados para a população”, destacou Danielle.

Educação

De acordo com o ranking, São Paulo obteve os melhores resultados educacionais do país nos últimos três anos. O Estado alcançou a liderança devido ao bom desempenho em indicadores como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e a taxa de frequência líquida do ensino fundamental.

Além de mapear as posições, o estudo também indica quais Estados mais cresceram em educação. As regiões Norte e Nordeste estão entre os maiores avanços no período analisado, com Roraima liderando o ranking de posições, ao passar do 25º lugar em 2023 para o 20º em 2025.

Ambiental

Em relação às políticas ambientais, o Paraná é o Estado com os melhores resultados do país. O ente federativo ocupava a segunda posição em 2023, mas assumiu a liderança em 2024 e a manteve em 2025. O resultado reflete o bom desempenho em políticas voltadas à coleta seletiva de lixo, às emissões de CO2, à redução da perda de água, à reciclagem de resíduos, à recuperação de áreas degradadas, à oferta de serviços urbanos, à transparência nas ações de combate ao desmatamento e ao tratamento de esgoto.

Economia

São Paulo foi considerado o Estado com os melhores resultados econômicos, com bom desempenho em três dos quatro pilares da dimensão economia. A unidade federativa foi líder em infraestrutura nos últimos três anos. Em inovação, foi primeiro lugar em 2023 e em 2024, caindo para a terceira posição em 2025. Já em capital humano, conquistou a terceira posição no primeiro ano e a quinta no restante do período analisado.

Gestão pública

O Maranhão é o Estado que mais evoluiu em gestão pública considerando o período de 2023 a 2025: pulou 11 posições no ranking estadual de gestão pública, saindo do 20º lugar em 2023 para o 9º em 2025. O estudo indica o pilar de solidez fiscal como o responsável pelo crescimento. Nessa área, o Maranhão subiu 12 posições em todo o período.

As regiões Sul e Sudeste, citando como exemplo São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro, mantêm presença entre as melhores posições, mas apresentam, em geral, menor intensidade de crescimento, refletindo maior estabilidade.

Texto: Ascom SPGG
Edição: Secom

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