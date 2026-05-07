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Anvisa manda recolher produtos de limpeza da Ypê por risco de contaminação

Detergentes, lava-roupas líquidos e desinfetantes com lotes terminados em número 1 tiveram fabricação e venda suspensas após fiscalização identificar falhas graves na produção.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
07/05/2026 às 10h29
Anvisa manda recolher produtos de limpeza da Ypê por risco de contaminação
(Foto: Ascom / Anvisa)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou nesta quinta-feira (7) a retirada imediata de diversos produtos de limpeza da marca Ypê do mercado brasileiro. A determinação atinge detergentes, sabões líquidos para roupas e desinfetantes fabricados pela empresa Química Amparo, na unidade localizada em Amparo, no interior de São Paulo.

Além do recolhimento dos itens, a medida também proíbe temporariamente a fabricação, distribuição, comercialização e utilização dos produtos envolvidos.

A decisão foi tomada após uma análise técnica conduzida pela Anvisa em conjunto com órgãos de vigilância sanitária estaduais e municipais. Durante uma inspeção realizada recentemente na fábrica, os fiscais encontraram irregularidades consideradas graves em etapas essenciais da produção.

Segundo o órgão, foram identificadas falhas nos sistemas de controle de qualidade, garantia sanitária e processos produtivos, comprometendo as exigências previstas nas Boas Práticas de Fabricação. Os problemas levantaram a possibilidade de contaminação microbiológica nos produtos, o que representa risco à saúde dos consumidores.

A Anvisa destacou que a medida tem caráter preventivo e busca garantir a segurança da população diante das inconsistências encontradas na fabricação dos saneantes.

Consumidores devem interromper o uso

Quem possui em casa produtos incluídos na Resolução nº 1.834/2026 deve parar imediatamente de utilizá-los. A orientação é entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para obter informações sobre troca ou recolhimento.

As vigilâncias sanitárias de estados e municípios também receberam orientação para reforçar a fiscalização e impedir que os lotes afetados continuem circulando no comércio.

Produtos afetados

Estão incluídos na determinação apenas os lotes com numeração final 1 dos seguintes produtos:

  • Lava-louças Ypê Clear Care
  • Lava-louças com Enzimas Ativas Ypê
  • Lava-louças Ypê
  • Lava-louças Ypê Toque Suave
  • Lava-louças Concentrado Ypê Green
  • Lava-louças Ypê Clear
  • Lava-louças Ypê Green
  • Lava-roupas líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor
  • Lava-roupas líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas
  • Lava-roupas líquido Tixan Ypê Antibac
  • Lava-roupas líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha
  • Lava-roupas líquido Tixan Ypê Green
  • Lava-roupas líquido Ypê Express
  • Lava-roupas líquido Ypê Power Act
  • Lava-roupas líquido Ypê Premium
  • Lava-roupas Tixan Maciez
  • Lava-roupas Tixan Primavera
  • Desinfetante Bak Ypê
  • Desinfetante de Uso Geral Atol
  • Desinfetante Perfumado Atol
  • Desinfetante Pinho Ypê
  • Lava-roupas Tixan Power Act

 

 

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