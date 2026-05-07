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Adolescente é apreendido após atravessar Rio Uruguai com drogas em Itapiranga

Jovem de 17 anos tentou fugir da fiscalização no Rio Grande do Sul e acabou detido pela Polícia Militar com cocaína e dinheiro

Por: Marcelino Antunes Fonte: Oeste Mania
07/05/2026 às 09h03
Adolescente é apreendido após atravessar Rio Uruguai com drogas em Itapiranga
(Foto: Divulgação / PM)

Um adolescente de 17 anos foi apreendido por envolvimento com o tráfico de drogas na noite desta terça-feira (5), no Centro de Itapiranga.

Segundo informações da Polícia Militar de Santa Catarina, a ocorrência aconteceu por volta das 21h durante ações de policiamento ostensivo na cidade.

O jovem levantou suspeitas após atravessar o Rio Uruguai nadando e ser resgatado por uma embarcação, depois de tentar escapar de uma fiscalização realizada no Rio Grande do Sul.

Durante a abordagem, os policiais localizaram 18 porções de cocaína com o adolescente, somando aproximadamente 15 gramas da droga, além de R$ 845 em dinheiro.

Conforme a PM, o menor admitiu que comercializava entorpecentes na região e utilizava a travessia entre os estados para transportar a droga. Um aparelho celular também foi apreendido na ação.

Após o flagrante, o adolescente e os materiais recolhidos foram encaminhados à Polícia Civil de Santa Catarina, em São Miguel do Oeste, onde foram realizados os procedimentos legais.

 

 

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