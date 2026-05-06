Quarta, 06 de Maio de 2026
19°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

SP tem aumento de casos de estupro de vulnerável no primeiro trimestre

Estado é o único que não conta com delegacias especializadas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
06/05/2026 às 20h31

O estado de São Paulo registrou 2.942 estupros de vulneráveis, principalmente de crianças e adolescentes, de janeiro a março de 2026. Segundo os dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP-SP), são dez casos a mais do que no mesmo período do ano passado. Em 2026 o número de casos também aumentou mês a mês: em janeiro foram 892, em fevereiro, 915, e em março saltaram para 1.135.

Para Ariel de Castro Alves, advogado e membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Conselho Federal da OAB, há uma escalada de violência sexual contra mulheres e meninas, não só em São Paulo, mas em todo o país.

“O aumento da violência sexual em São Paulo e no Brasil tem ligação com a incitação e apologia às violências sexuais por meio da internet, como fazem os chamados grupos red pills”, avalia o especialista

Ele se refere aos fóruns misóginos que se multiplicam pela internet e pregam submissão de meninas e mulheres. Ele reconhece, entretanto, que a sociedade está mais consciente e mobilizada para denunciar esses atos.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Delegacias especializadas

Alves destaca ainda a relação do aumento desse tipo de crime com a sensação de impunidade, já que a maioria dos casos não são denunciados e, quando são, nem sempre são devidamente investigados. Ele chama a atenção para o fato de que, apesar dos números altos, São Paulo continua sendo o único estado do país sem Delegacias Especializadas de Proteção de Crianças e Adolescentes (DPCA).

A secretaria foi procurada para falar do tema, mas não respondeu até o fechamento desta matéria.

“As delegacias especializadas de proteção de crianças e adolescentes estão previstas na legislação desde 2017. Elas existem e são muito reconhecidas no Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, no Distrito Federal, entre outros estados. Mas o estado de São Paulo sempre se recusou a ter essas unidades. Exemplo disso é que esse abominável caso dos estupros coletivos das duas crianças na Zona Leste está sendo investigado no 63º Distrito Policial. Já o estupro coletivo de Copacabana foi investigado numa DPCA”, afirmou.

Estupro coletivo

O estupro a que ele se refere ocorreu no dia 21 de abril, no bairro Vila Jacuí , na Zona Leste da capital paulista. Um menino de 7 e outro de 10 anos foram atraídos por cinco homens (um maior de idade e quatro adolescentes) com um convite para empinar pipa. Em seguida, o grupo levou os dois meninos a um imóvel da comunidade sob o pretexto de buscar linha de pipa e tomar banho. No local, decidiram cometer os crimes.

Um dos participantes, Alessandro Martins dos Santos, de 21 anos, foi indiciado nesta terça-feira (5) pela Polícia Civil, após ser transferido de Brejões (BA), onde foi capturado, para São Paulo. Segundo a Polícia Civil, ele confessou o crime e não demonstrou arrependimento, apenas preocupação com as consequências legais. Ele responderá pelo crime de estupro de vulnerável. Outros quatro adolescentes, com idades entre 14 e 16 anos, também foram apreendidos e confessaram participação nos abusos. Eles serão encaminhados à Fundação Casa.

O caso só chegou ao conhecimento da polícia três dias após os estupros, quando a irmã de uma das vítimas reconheceu o menino em vídeos que circulavam nas redes sociais e registrou a denúncia. A família havia sido supostamente pressionada a não procurar as autoridades. As vítimas estão recebendo acompanhamento médico e psicológico e ficarão sob proteção do Conselho Tutelar. A localização das famílias é mantida em sigilo.

O outro caso citado por ele, ocorrido no Rio de Janeiro , envolveu uma adolescente que foi estuprada por cinco homens, sendo um menor de idade. O mais novo foi apreendido e os outros quatros estão presos pelo crime, que ocorreu em um apartamento em Copacabana, na zona sul da capital fluminense, em janeiro deste ano.

Ex-presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), Alves ressalta que as DPCAs contam psicólogos e assistentes sociais, além de policiais capacitados com base nas leis de proteção da infância e juventude, tornando seu atendimento mais humanizado, qualificado e integrado aos órgãos e a rede de proteção da infância e adolescência.

Maio Laranja

Desde o ano de 2022 o mês de maio é dedicado a ações de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. De acordo com a lei que instituiu a mobilização, o Maio Laranja deve promover atividades como a iluminação de prédios públicos; palestras, eventos e atividades educativas; veiculação de campanhas de mídia e disponibilização à população de informações sobre a prevenção e o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. O movimento inclui a divulgação intensiva dos canais de denúncia, como o Disque 100.

A campanha é realizada nacionalmente pelo Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes e Rede ECPAT Brasil, em parceria às Redes Nacionais de Defesa dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes. Nos estados e municípios é promovida pelos comitês e representantes descentralizados do Comitê e ECPAT e Redes Nacionais.

Para conhecer e participar das ações regionais, acesse o site .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Paulo Pinto/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 13 horas

Morre mãe do ativista brasileiro Thiago Ávila, preso em Israel

Teresa Regina apresentava quadro grave de saúde

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 1 dia

Entidades denunciam à ONU omissão do Brasil nos Crimes de Maio de 2026

Em nove dias, a violência policial matou 564 pessoas em São Paulo

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 1 dia

Apelo à ONU defende não prescrição dos Crimes de Maio de 2006

Em nove dias, a violência policial matou 564 pessoas em São Paulo
Direitos Humanos Há 1 dia

Justiça muda regra sobre afastamento de criança da família para adoção

Artigo suspenso estabelecia regra em desacordo com a lei

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 2 dias

Rede Nacional vai reunir Conselhos dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+

Objetivo é promover intercâmbio de boas práticas em políticas públicas

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 29°
22° Sensação
1.44 km/h Vento
71% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h03 Nascer do sol
18h00 Pôr do sol
Quinta
27° 18°
Sexta
24°
Sábado
11°
Domingo
Segunda
15°
Últimas notícias
Economia Há 14 minutos

Mdic define regras para crédito de R$ 21,2 bi do Move Brasil
Esportes Há 14 minutos

Pan-americano de taekwondo começa nesta quinta no Rio de Janeiro
Senado Federal Há 14 minutos

Votação de retomada de benefícios para o terceiro setor é adiada em duas semanas
Senado Federal Há 49 minutos

Davi Alcolumbre anuncia novo site de história do Senado
Justiça Há 49 minutos

Dino diz que pagamento de novos penduricalhos está proibido

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,92 +0,06%
Euro
R$ 5,78 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 423,002,52 -0,48%
Ibovespa
187,690,86 pts 0.5%
Mega-Sena
Concurso 3004 (05/05/26)
01
05
07
22
50
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 7017 (05/05/26)
12
35
48
58
60
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3677 (05/05/26)
01
02
03
08
09
10
12
13
14
15
16
18
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2919 (04/05/26)
06
07
26
27
32
40
41
45
49
59
60
61
67
76
80
84
87
88
92
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2952 (04/05/26)
05
12
17
24
26
32
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias