Brigada Militar prende homem por descumprimento de medida protetiva em Palmitinho

Na manhã desta quarta-feira (6), a Brigada Militar cumpriu um mandado de prisão no município de Palmitinho.

A ação ocorreu durante patrulhamento, quando os policiais intensificaram as buscas e localizaram o homem, de 35 anos, em via pública, realizando a prisão.

O mandado está relacionado ao descumprimento de medida protetiva de urgência, conforme o artigo 24-A da Lei Maria da Penha.

A Brigada Militar destacou que segue atuando de forma permanente no combate à criminalidade e na proteção das vítimas de violência doméstica.

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