Rede Nacional vai reunir Conselhos dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+

Os conselhos dos Direitos Humanos das Pessoas LGBTQIA+ terão atuação integrada em no país a partir desta terça-feira (5). Resolução publicada no Diário Oficial da União cria a Rede Nacional de Conselhos dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ .
A finalidade é promover o fortalecimento e cooperação entre os conselhos estaduais, distrital e municipais.
Compete à Rede Nacional de Conselhos dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+:
A Rede Nacional de Conselhos dos Direitos das Pessoas poderá instituir fóruns temáticos, de caráter permanente ou temporário, conforme a necessidade.
Além disso, a atuação da Rede de Conselhos dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ observará os princípios da gestão democrática , da participação social, dos direitos humanos e do respeito à diversidade sexual e de gênero.