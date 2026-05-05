Terça, 05 de Maio de 2026
17°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Quase 50% das mulheres maiores de 16 anos sofreram assédio em 2025

Dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
05/05/2026 às 08h15
Quase 50% das mulheres maiores de 16 anos sofreram assédio em 2025
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) abriu, nessa segunda-feira (4), a Semana de Combate ao Assédio e à Discriminação 2026. De acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2025, 37,5% das mulheres brasileiras de 16 anos ou mais sofreram algum tipo de violência, 31% já sofreram ofensas verbais e 49% foram vítimas de assédio no último ano – a maior taxa, se comparada aos anos anteriores da pesquisa.

“A partir dos números que crescem na sociedade brasileira, vemos a necessidade de debater a questão do assédio, especialmente nas instituições públicas”, disse a procuradora federal Daniela Carvalho. “O assédio, seja ele moral, sexual, eleitoral ou vertical, causa danos psicológicos, sociais, físicos e profissionais relevantes na vida das vítimas. Ele não interfere somente no indivíduo, afeta o bem-estar coletivo também”, acrescentou.

Para o presidente do Comitê de Promoção da Igualdade de Gênero e de Prevenção e Enfrentamento dos Assédios Moral e Sexual e da Discriminação do 1º Grau, desembargador Wagner Cinelli, o problema é um desafio a ser superado. “Existe uma preocupação muito grande do nosso tribunal para tratar o assunto. É um desafio permanente porque, na prática, o assediador, por vezes, não se vê nesse papel”.

De acordo com a promotora de Justiça Isabela Jourdan, o assédio começa antes do fato em si.

“Ele é pautado na desqualificação, na objetificação e na invisibilização. O combate não é uma opção, é uma obrigação. Existem leis que corroboram com a prática. Algumas iniciativas que auxiliam são voltadas para a educação e formação e para a promoção de um canal de escuta e acolhimento às vítimas”.

O combate ao assédio e à discriminação é fundamentado por lei, que instituiu o Programa de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Sexual e demais crimes contra a dignidade sexual e à violência sexual no âmbito da administração pública, direta e indireta, federal, estadual, distrital e municipal.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 10 minutos

Rede Nacional vai reunir Conselhos dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+

Objetivo é promover intercâmbio de boas práticas em políticas públicas
Direitos Humanos Há 48 minutos

Uniões homoafetivas completam 15 anos de reconhecimento pelo STF

Avanços sociais e desafios marcam a conquista
Direitos Humanos Há 12 horas

Policiais em serviço mataram 142 pessoas em três meses no estado de SP

Levantamento foi feito com base em dados do Ministério Público

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 21 horas

SP: feminicídio aumenta 41%; violação de medida protetiva sobe 31,9%

Número revela aumento de casos em relação a 2025

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 1 dia

Programa Antes que Aconteça quer ampliar rede de proteção à mulher

Entre as medidas está a instalação das Salas Lilás em órgãos públicos

Tenente Portela, RS
19°
Parcialmente nublado
Mín. 17° Máx. 30°
19° Sensação
0.98 km/h Vento
92% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h02 Nascer do sol
18h00 Pôr do sol
Quarta
29° 17°
Quinta
27° 15°
Sexta
16°
Sábado
14°
Domingo
14°
Últimas notícias
Crime Violento Há 13 minutos

Mulher de 62 anos é assassinada em Pejuçara; companheiro é principal suspeito
Ataque Digital Há 17 minutos

Prefeitura de Redentora alerta para invasão em número de celular institucional
Direitos Humanos Há 37 minutos

Uniões homoafetivas completam 15 anos de reconhecimento pelo STF
Prazo Final Há 43 minutos

Prazo para tirar ou regularizar o título eleitoral termina nesta quarta-feira (6)
Direitos Humanos Há 1 hora

Quase 50% das mulheres maiores de 16 anos sofreram assédio em 2025

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,96 +0,06%
Euro
R$ 5,80 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 426,925,79 +1,09%
Ibovespa
185,600,13 pts -0.92%
Mega-Sena
Concurso 3003 (02/05/26)
08
24
27
37
47
55
Ver detalhes
Quina
Concurso 7016 (04/05/26)
02
29
31
39
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3676 (04/05/26)
04
05
06
08
10
13
15
16
18
19
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2919 (04/05/26)
06
07
26
27
32
40
41
45
49
59
60
61
67
76
80
84
87
88
92
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2952 (04/05/26)
05
12
17
24
26
32
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias