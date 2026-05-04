Segunda, 04 de Maio de 2026
13°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Policiais em serviço mataram 142 pessoas em três meses no estado de SP

Levantamento foi feito com base em dados do Ministério Público

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
04/05/2026 às 21h35

Policiais militares e civis em serviço mataram 142 pessoas no primeiro trimestre deste ano, no estado de São Paulo. Foram cinco vítimas a mais do que no mesmo período de 2025. Considerando os policiais fora de serviço, as mortes aumentaram de 29 para 33, no mesmo período de comparação.

Especialistas alertam para o alto patamar de óbitos em decorrência de intervenção policial. O levantamento foi feito pela Agência Brasil , a partir de relatório dinâmico divulgado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP).

O Grupo de Atuação Especial da Segurança Pública e Controle Externo da Atividade Policial (Gaesp) do MPSP divulga dados das mortes em decorrência de intervenção policial (MDIPs). As informações são repassadas diretamente pelas polícias Civil e Militar à promotoria, conforme determinações legais e resolução da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP).

Considerando somente a Polícia Militar, em serviço, o número de vítimas da letalidade policial se manteve em 134 no primeiro trimestre de 2026, mesmo número registrado em 2025. Já os policiais militares fora de serviço mataram 29 pessoas de janeiro a março deste ano, três a mais do que no mesmo período do ano passado.

O ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo, Mauro Caseri, afirmou que segurança pública eficaz é aquela que reduz a violência preservando vidas. Ele avaliou que a ausência de políticas robustas de saúde mental para os policiais e a insuficiência de mecanismos efetivos de controle e avaliação do uso da força contribuem para a perpetuação do cenário de alta da letalidade policial.

Caseri apontou, em entrevista à Agência Brasil , que a combinação de baixos salários, sobrecarga de trabalho decorrente dos chamados bicos e o avanço do adoecimento mental na tropa cria um ambiente de risco para a população e para os próprios policiais.

“Cria uma polícia do confronto. Precisamos de uma polícia que resolva conflitos, não de uma polícia que crie conflitos”, concluiu o ouvidor.

O presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (Condepe), Adilson Santiago, avalia que o estado de São Paulo vive uma crise da segurança pública. “São os números que impressionam pelo aumento da letalidade policial e da violência policial, pelo aumento da incapacidade de uma polícia que deveria ser preparada para proteger a população, mas vem violando direitos”, disse.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Ele destaca que “existe um apartheid social para uma população direcionada: pessoas negras e da periferia, portanto, um público direcionado, em regiões direcionadas, que sofrem pela insegurança [promovida] por aqueles que deveriam nos dar a segurança.”

“O que a gente percebe é cada vez mais um despreparo. Pelo visto, não tem formação, não tem um comando que possa de fato auxiliar e conduzir as forças policiais para [formar] uma polícia que seja mais humanizada, uma polícia que possa entender as reais dificuldades da sociedade e trabalhar à altura dos desafios que hoje estão colocados”, disse Santiago.

Alta da letalidade na gestão atual

O número de mortes cometidas por policiais militares em serviço teve uma trajetória de queda no governo anterior, de 2019 até 2022. Os registros passaram de 720 para 262, no período, o que representou redução de 63,6%, segundo os dados do Ministério Público.

No entanto, desde 2023, no atual governo, o número de vítimas da letalidade policial vem aumentando anualmente. Em 2023, primeiro ano da gestão atual no estado, 357 pessoas foram mortas por policiais militares em serviço, um acréscimo de 95 vítimas em relação ao ano anterior.

Em 2024, o número desse tipo de mortes deu um salto, chegando a 653 registros, o que representou alta de 83% em relação ao ano anterior. No ano seguinte, novo acréscimo elevou os registros para 703 mortos.

“O aumento da letalidade policial que se verifica em diversos indicadores não pode ser naturalizado nem tratado como efeito colateral inevitável da atividade policial. Os dados indicam um problema estrutural que exige enfrentamento direto”, disse o ouvidor da Polícia.

Ele destacou que o aumento da letalidade não pode ser interpretado como indicador de eficiência.

Para combater a alta da letalidade policial, Mauro Caseri defende que é urgente enfrentar a precarização das condições de trabalho policial; efetivar e fiscalizar o uso das câmeras portáteis dos agentes; revisar práticas operacionais e protocolos de uso da força; ampliar a transparência e a responsabilização de toda a cadeia de comando envolvida em uma ocorrência.

Ele acrescentou que parte significativa dos profissionais opera sob fadiga crônica, pressão psicológica elevada e suporte institucional insuficiente. Diante disso, o ouvidor defende a instituição de políticas obrigatórias e contínuas de cuidado em saúde mental. “Sem essas medidas, o risco é a consolidação de um modelo de segurança que amplia a violência em vez de reduzi-la”, finalizou.

Procurada pela Agência Brasil , a Secretaria da Segurança Pública do estado disse que “todas as ocorrências de mortes por intervenção policial (MDIPs) são rigorosamente investigadas, com acompanhamento das corregedorias, do Ministério Público e do Poder Judiciário.”

“Paralelamente, o Estado tem adotado medidas contínuas para redução da letalidade, como o aperfeiçoamento de protocolos operacionais, capacitação dos agentes e ampliação do uso de tecnologias e equipamentos de menor potencial ofensivo, como espargidores, bastões retráteis e armas de incapacitação neuromuscular, cujos investimentos superaram R$ 27,8 milhões na aquisição de mais de 3.500 unidades desse tipo”, disse, em nota.

Segundo a SSP, o total de câmeras operacionais portáteis está sendo ampliado para 15 mil . “Programas como o Muralha Paulista integram tecnologia, inteligência e bancos de dados para aumentar a eficiência das ações e reduzir a necessidade do uso da força”, informou, acrescentando que são mais de 125,5 mil câmeras interligadas e mais de 70% da população paulista coberta pelo sistema.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tânia Rêgo/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 11 horas

SP: feminicídio aumenta 41%; violação de medida protetiva sobe 31,9%

Número revela aumento de casos em relação a 2025

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 14 horas

Programa Antes que Aconteça quer ampliar rede de proteção à mulher

Entre as medidas está a instalação das Salas Lilás em órgãos públicos

 © Letycia Treitero Kawada/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 3 dias

Manifestação em SP pede fim da escala 6x1 e ações contra o feminicídio

Protesto criticou Congresso Nacional e precarização do trabalho

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 3 dias

ONU Mulheres revela avanço da violência online contra jornalistas

Ataques digitais provocam aumento da autocensura, dizem comunicadoras

 © José Cruz/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 4 dias

Criminalização de críticas ao governo de Israel preocupa especialistas

Projeto de lei equipara o antissemitismo ao crime de racismo

Tenente Portela, RS
19°
Tempo limpo
Mín. 13° Máx. 26°
19° Sensação
1.48 km/h Vento
91% Umidade
87% (0.47mm) Chance chuva
07h01 Nascer do sol
18h01 Pôr do sol
Terça
31° 15°
Quarta
31° 17°
Quinta
29° 18°
Sexta
21°
Sábado
11°
Últimas notícias
Justiça Há 32 minutos

Moraes rejeita revisar pena de Débora do Batom, condenada pelo 8/1
Agricultura Há 32 minutos

Governo de SC amplia investimentos no agro com entrega de equipamentos, novos programas e apoio à agricultura familiar

Economia Há 1 hora

IR 2026: chance maior de inclusão no primeiro lote termina domingo
Geral Há 1 hora

Prefeitura do Rio fecha Ciclovia Tim Maia após ondas de 2 metros
Direitos Humanos Há 1 hora

Policiais em serviço mataram 142 pessoas em três meses no estado de SP

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,96 +0,06%
Euro
R$ 5,80 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 422,109,14 -0,05%
Ibovespa
185,600,13 pts -0.92%
Mega-Sena
Concurso 3003 (02/05/26)
08
24
27
37
47
55
Ver detalhes
Quina
Concurso 7015 (02/05/26)
04
13
52
53
55
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3675 (02/05/26)
02
03
04
05
07
08
10
12
13
15
17
18
19
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2918 (29/04/26)
07
08
09
10
14
20
26
29
38
42
47
56
68
72
84
85
86
87
91
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2951 (29/04/26)
12
26
31
39
41
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias