Ponte na ERS-305 entre Crissiumal e Três Passos sofre novos danos após passagem de caminhão

A travessia sobre o arroio Lajeado Crissiumal, situada na ERS-305 entre os municípios de Crissiumal e Três Passos, voltou a apresentar avarias após a circulação de um caminhão carregado.

A estrutura, construída em madeira, possui restrição de uso, sendo adequada apenas para automóveis de pequeno porte e circulação de pedestres. O trânsito de veículos pesados no local permanece proibido devido ao risco de agravamento dos danos.

Cabe ressaltar que a rodovia ERS-305 passa por obras de asfaltamento em trechos próximos à ponte, o que tem intensificado o fluxo na região.

A manutenção e conservação da estrutura são de responsabilidade do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER).

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