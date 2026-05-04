Programa Antes que Aconteça quer ampliar rede de proteção à mulher

Para ampliar a rede nacional de prevenção e apoio a mulheres vítimas de violência, começa a valer nesta segunda-feira (4) o Programa Antes que Aconteça .

O texto , publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União , prevê a instalação das Salas Lilás – espaços humanizados em órgãos públicos e instituições de segurança, como delegacias, destinados ao acolhimento de mulheres e meninas em situação de violência.

São objetivos do programa:

reduzir os índices de feminicídio e de violência doméstica e familiar;

fortalecer a rede de atendimento, enfrentamento e proteção às mulheres;

promover a autonomia econômica e o empreendedorismo feminino;

educar e conscientizar a sociedade sobre a igualdade entre homens e mulheres, com foco no ambiente escolar.

Além disso, as casas abrigo serão ampliadas . Esses espaços temporários destinados a mulheres e seus dependentes em situação de risco iminente terão o número ampliado.

Outra iniciativa prevista no projeto é a prestação de serviços itinerantes em unidades móveis e vans , com oferta de atendimento psicológico, jurídico e social gratuito em locais de difícil acesso, escolas e comunidades.

O Programa Antes que Aconteça é resultado de atuação conjunta da Bancada Feminina do Congresso Nacional, do Ministério da Justiça e Segurança Pública e dos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público.

Em 2025, o Brasil atingiu recorde de feminicídios . Foram quatro mortes por dia. No total, o país registrou 1.518 vítimas no ano passado.