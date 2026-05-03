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Capotamento na ERS-518 deixa veículo destruído entre Braga e Campo Novo

O condutor não sofreu ferimentos. O carro, no entanto, teve perda total em razão dos danos causados pelo capotamento.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Observador Regional
03/05/2026 às 22h49
Capotamento na ERS-518 deixa veículo destruído entre Braga e Campo Novo
(Foto: Divulgação)

Por volta das 20h deste domingo (03), um acidente de trânsito foi registrado na ERS-518, entre os municípios de Braga e Campo Novo, mais precisamente na localidade de Passo da Divisa, na descida do trecho conhecido como Açudão.

O veículo envolvido foi um Ford Focus Titanium, que trafegava no sentido Braga/Campo Novo. Conforme informações apuradas no local, por motivos ainda desconhecidos, o motorista — único ocupante do automóvel — perdeu o controle da direção, vindo a capotar às margens da rodovia.

Apesar da violência do acidente, o condutor não sofreu ferimentos. O carro, no entanto, teve perda total em razão dos danos causados pelo capotamento.

A Brigada Militar de Braga atendeu a ocorrência inicialmente, realizando o controle do trânsito e garantindo a segurança no local até a chegada da Polícia Rodoviária Estadual, que assumiu os procedimentos cabíveis.

 


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