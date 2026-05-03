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Fim de uma era: Unesul encerra atividades no transporte de ônibus interestadual

Uma das empresas mais tradicionais do transporte rodoviário interestadual, a Unesul, vive um momento decisivo que marca o fim de uma era em sua história.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Portal Adesso
03/05/2026 às 19h37
Fim de uma era: Unesul encerra atividades no transporte de ônibus interestadual
(Foto: ilustração)

A paisagem das rodovias do Sul do Brasil está mudando — e de forma silenciosa. Uma das empresas mais tradicionais do transporte rodoviário interestadual, a Unesul, vive um momento decisivo que marca o fim de uma era em sua história. Após décadas conectando cidades e pessoas, a empresa deixa de operar diretamente o transporte interestadual, em um processo de reestruturação que vem sendo desenhado ao longo dos últimos anos e que agora se consolida oficialmente.

A decisão foi oficializada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que aprovou a cisão parcial da empresa por meio das decisões SUPAS nº 758 e nº 759, consolidando uma transição que vinha sendo construída.

Fundada em 1964 e com sede em Porto Alegre, a Unesul construiu uma trajetória sólida no Sul do país, tornando-se referência para milhões de passageiros. Durante décadas, seus ônibus foram sinônimo de confiança, tradição e continuidade em rotas que cruzam estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Durante décadas, seus ônibus fizeram parte da rotina de trabalhadores, estudantes e famílias, em um cenário onde viajar de ônibus era, muitas vezes, a principal alternativa de deslocamento. No entanto, mudanças estruturais no setor começaram a pressionar empresas tradicionais. A entrada de novos grupos, o aumento da concorrência e a necessidade de maior eficiência operacional levaram a uma reconfiguração profunda do mercado.

Esse processo teve um marco importante em 2016, quando a Viação Ouro e Prata adquiriu participação na Unesul, iniciando uma transição gradual na gestão. Nos anos seguintes, o cenário evoluiu até chegar ao momento decisivo entre 2024 e 2026, quando a empresa passou por uma cisão parcial que resultou na transferência de suas linhas interestaduais. Com a decisão da ANTT, essa mudança se tornou oficial e irreversível.

A partir de agora, rotas estratégicas passam a ser operadas por outras empresas. A Ouro e Prata assume linhas importantes como Florianópolis a Cascavel, Florianópolis a Campo Grande, Porto Alegre a União da Vitória e Soledade a Brusque, ampliando sua presença em diferentes regiões. Já a Planalto Transportes incorpora cerca de 15 linhas interestaduais, incluindo trajetos relevantes como Foz do Iguaçu a Porto Alegre, Porto Alegre a Chapecó e Passo Fundo a Pato Branco, consolidando sua posição no mercado. Na prática, isso significa que a Unesul deixa de operar diretamente grande parte de suas rotas interestaduais.

Mesmo deixando de protagonizar o transporte interestadual, a Unesul não desaparece completamente. A marca pode continuar presente em operações regionais e serviços específicos, mantendo viva uma identidade construída ao longo de décadas. No entanto, o papel que a empresa desempenhou por tanto tempo, como uma das principais operadoras do Sul do Brasil, chega ao fim.

A reestruturação fortalece dois grandes grupos do transporte rodoviário: Viação Ouro e Prata e Planalto Transportes. Para quem utiliza o transporte rodoviário, a mudança tende a ser gradual. Na prática, o passageiro pode começar a perceber: troca de empresas nos bilhetes, mudança de identidade visual dos ônibus e nova gestão das rotas.

Para além dos aspectos econômicos e operacionais, a saída da Unesul do protagonismo interestadual carrega um peso simbólico. Trata-se do encerramento de uma fase importante na história do transporte rodoviário brasileiro. Para muitos passageiros, a marca representava tradição, confiança e continuidade. Agora, o cenário muda, e com ele, a forma como o transporte será organizado nos próximos anos.



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