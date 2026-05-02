Sábado, 02 de Maio de 2026
13°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Flávio Dino mantém afastamento de vice-prefeito de Macapá

Decisão cita risco de interferência em investigação

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
02/05/2026 às 17h12
Flávio Dino mantém afastamento de vice-prefeito de Macapá
© Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino manteve, por tempo indeterminado, o afastamento do vice-prefeito de Macapá, Mário Neto (Podemos), investigado por suspeitas de fraude em licitações e desvio de recursos da saúde. A decisão foi tomada neste sábado (2) em caráter monocrático, sem depender de outros ministros.

No despacho, o ministro apontou que o retorno do vice-prefeito ao cargo poderia comprometer o andamento das investigações. Segundo ele, há risco de interferência direta nos trabalhos, além da possibilidade de uso da função pública para obtenção de vantagens indevidas.

Dino atendeu a pedido da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal. Na decisão, o ministro ressaltou que a prorrogação do afastamento não tem prazo definido e permanecerá válida até que cessem os fatores que justificaram a medida cautelar.

Outros afastados

A decisão também mantém afastados a secretária municipal de Saúde, Érica Aymoré, e o presidente da comissão de licitação, Walmiglisson Ribeiro. Os investigados seguem proibidos de acessar prédios públicos e sistemas da administração municipal.

O descumprimento das medidas pode levar à adoção de novas restrições, incluindo eventual prisão preventiva, segundo o ministro.

Operação Paroxismo

Mário Neto está afastado desde março, após a segunda fase da Operação Paroxismo, conduzida pela Polícia Federal. A investigação apura um suposto esquema de direcionamento de licitações, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro na área da saúde.

Entre os elementos considerados na decisão estão pagamentos considerados atípicos, realizados após o afastamento da cúpula da prefeitura, que somam cerca de R$ 3,3 milhões a empresas. Também foram citados relatos de retirada de equipamentos, dificuldades de acesso a documentos e alterações administrativas que teriam prejudicado a gestão interina.

A Operação Paroxismo tem como um dos principais focos a construção do Hospital Geral Municipal de Macapá, orçada em cerca de R$ 70 milhões. A Polícia Federal investiga se contratos ligados à obra foram manipulados para favorecer empresas e gerar enriquecimento ilícito de agentes públicos e empresários.

Também há apuração sobre o possível desvio de recursos provenientes de emendas parlamentares destinadas ao município entre 2020 e 2024.

Contexto político

Mário Neto está afastado do cargo desde o início de março, após a segunda fase da Operação Paroxismo. Na ocasião, Dino também retirou do cargo o então prefeito de Macapá, Antônio Furlan .

Após o afastamento, Furlan renunciou à prefeitura para concorrer a governador do Amapá nas eleições deste ano. A Constituição determina a renúncia do cargo de prefeito como exigência legal para disputar a chefia do Executivo do Estado. Sem o prefeito e o vice, a administração municipal segue sob comando interino do presidente da Câmara de Vereadores.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 1 hora

Cinco presos fogem de Alcaçuz no Rio Grande do Norte

Forças de segurança buscam foragidos
Justiça Há 6 horas

Ministério Público denuncia Marcinho VP, a mulher e o filho Oruam

Eles vão responder por organização criminosa e lavagem de dinheiro

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Justiça Há 10 horas

Eleitores fluminenses podem regularizar título neste sábado

Todas as zonas eleitorais do estado funcionam das 9h às 17h

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Justiça Há 2 dias

Justiça decide incluir testemunha em julgamento do caso Henry Borel

Mulher acusa Leniel Borel de agredir Henry, morto em 2021

 © Joedson Alves/Agencia Brasil
Justiça Há 2 dias

Entenda como o PL da Dosimetria pode beneficiar condenados pelo 8/1

Texto impede a soma da pena de dois crimes para definir a pena final,

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 13° Máx. 21°
19° Sensação
3.08 km/h Vento
88% Umidade
100% (13.04mm) Chance chuva
07h00 Nascer do sol
18h03 Pôr do sol
Domingo
22°
Segunda
24° 15°
Terça
31° 16°
Quarta
31° 17°
Quinta
27° 19°
Últimas notícias
Tempo Severo Há 38 minutos

Chuvas intensas causam danos no interior de Humaitá
Tempo Severo Há 41 minutos

Chuva acima de 200 mm, granizo e ventos fortes marcam início de maio no RS

Justiça Há 59 minutos

Flávio Dino mantém afastamento de vice-prefeito de Macapá
Justiça Há 59 minutos

Cinco presos fogem de Alcaçuz no Rio Grande do Norte
Vice-governador Há 2 horas

Em São Miguel das Missões, Gabriel Souza destaca investimentos históricos do governo do Estado na região

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,96 +0,00%
Euro
R$ 5,81 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 412,235,84 +0,60%
Ibovespa
187,317,64 pts 1.39%
Mega-Sena
Concurso 3002 (30/04/26)
04
27
51
52
54
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7014 (30/04/26)
11
16
23
42
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3674 (30/04/26)
02
06
07
08
09
10
15
17
19
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2918 (29/04/26)
07
08
09
10
14
20
26
29
38
42
47
56
68
72
84
85
86
87
91
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2951 (29/04/26)
12
26
31
39
41
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias