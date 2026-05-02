Sábado, 02 de Maio de 2026
13°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Eleitores fluminenses podem regularizar título neste sábado

Todas as zonas eleitorais do estado funcionam das 9h às 17h

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
02/05/2026 às 08h15
Eleitores fluminenses podem regularizar título neste sábado
© Marcello Casal JrAgência Brasil

Eleitoras e eleitores fluminenses que estão com pendências no título eleitoral têm até a próxima quarta-feira (6) para regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral e participar das eleições gerais de outubro.

Para facilitar o acesso a esses serviços, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) fará plantão em horário estendido neste sábado (2), das 9h às 17h, em todas as 165 zonas eleitorais e 18 Centrais de Atendimento ao Eleitor do estado do Rio.

Além do impedimento de votar, eleitores com o título cancelado ficam sujeitos a restrições como emitir e renovar o passaporte, tomar posse em cargo público, obter financiamento habitacional e matricular-se em instituição pública de ensino.

O prazo também se aplica àqueles que ainda não fizeram o cadastramento biométrico. A coleta da impressão digital, no entanto, não será obrigatória para poder votar nas próximas eleições.

Para saber se tem alguma pendência com a justiça eleitoral fluminense, o eleitor deve acessar o site do TRE-RJ , ou buscar informações pelo WhatsApp e Disque TRE-RJ, ambos pelo número (21) 3436-9000.

A Justiça Eleitoral incentiva jovens que já atingiram os 15 anos a requerer a emissão do título de eleitor. Para que estejam aptos a votar, no entanto, é indispensável que completem 16 anos até a data das eleições: 4 de outubro.

No momento do atendimento, é imprescindível apresentar um documento oficial de identidade e um comprovante de residência com data de emissão inferior a 90 dias.

Pessoas que mudaram de nome devem levar o documento que comprove essa alteração, como a certidão de casamento.

Além disso, homens que nasceram no ano de 2007 têm a obrigação de mostrar que estão quites com o serviço militar.

Eleitores que já têm a biometria cadastrada podem solicitar serviços diretamente pelo site do TRE-RJ.

Já para quem ainda não registrou as digitais, o atendimento deve ser feito presencialmente.

Quem estiver com o título eleitoral regular e apenas deseja quitar multas, emitir certidões ou uma nova via do título eleitoral, pode acessar esses serviços na página de atendimento online do TRE-RJ ou deixar para buscar esses serviços presencialmente após o dia 6 de maio.

*Informações do TRE-RJ

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tomaz Silva/Agência Brasil
Justiça Há 1 dia

Justiça decide incluir testemunha em julgamento do caso Henry Borel

Mulher acusa Leniel Borel de agredir Henry, morto em 2021

 © Joedson Alves/Agencia Brasil
Justiça Há 2 dias

Entenda como o PL da Dosimetria pode beneficiar condenados pelo 8/1

Texto impede a soma da pena de dois crimes para definir a pena final,
Justiça Há 2 dias

TSE cassa mandato do governador de Roraima e determina novas eleições

Corte também declarou o ex-governador Denarium inelegível por 8 anos

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Há 3 dias

Supremo chega a 1,4 mil condenados pelos atos golpistas

Mais de 400 foram condenados a um ano de prisão

 (Foto: Produzida Com Recurso de IA)
Justiça Rígida Há 3 dias

Idoso é sentenciado a mais de 40 anos por abusos cometidos contra enteadas

Crimes ocorreram no ambiente familiar e envolveram ameaças e tentativa de silêncio das vítimas.

Tenente Portela, RS
20°
Chuvas esparsas
Mín. 13° Máx. 21°
21° Sensação
1.26 km/h Vento
99% Umidade
100% (13.04mm) Chance chuva
07h00 Nascer do sol
18h03 Pôr do sol
Domingo
22°
Segunda
24° 15°
Terça
31° 16°
Quarta
31° 17°
Quinta
27° 19°
Últimas notícias
Justiça Há 38 minutos

Eleitores fluminenses podem regularizar título neste sábado
Esportes Há 12 horas

Lauro Chaman é ouro em etapa a Copa do Mundo de ciclismo de estrada
Geral Há 13 horas

Ato em São Bernardo mobiliza sindicatos e pede fim da escala 6x1
Vice-governador Há 13 horas

Gabriel Souza participa da abertura de feira industrial, comercial e de serviços em Sarandi e destaca força da economia local
Esportes Há 13 horas

Inter aplica 3 a 0 no Santos fora de casa pelo Brasileirão Feminino

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,96 +0,00%
Euro
R$ 5,81 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 410,770,75 +0,25%
Ibovespa
187,317,64 pts 1.39%
Mega-Sena
Concurso 3002 (30/04/26)
04
27
51
52
54
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7014 (30/04/26)
11
16
23
42
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3674 (30/04/26)
02
06
07
08
09
10
15
17
19
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2918 (29/04/26)
07
08
09
10
14
20
26
29
38
42
47
56
68
72
84
85
86
87
91
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2951 (29/04/26)
12
26
31
39
41
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias