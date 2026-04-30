Pearson debate inovações para carreiras na Bett Brasil 2026

A Pearson está presente em mais uma edição da Bett Brasil, que acontece nos dias 5 a 8 de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo. A diretora de Higher Education para a América Latina na Pearson, Heloisa Avilez, participa da sessão "Ensino Superior em (R)evolução: IA como motor de inovação e novos modelos educacionais", na terça-feira (5), das 15h às 16h. O painel será mediado pela jornalista Martha Funke, do Valor Econômico e contará, ainda, com as participações de Fabiane Franciscone, reitora do UniSenai Paraná e Andrea Paiva, diretora de pós-graduação da FIAP.

Na palestra, Heloisa aborda como a inteligência artificial está acelerando mudanças no ensino superior e evidenciando a necessidade de modelos mais flexíveis e centrados na preparação do aluno para os desafios atuais. A executiva também discute os desafios enfrentados pelas IES na América Latina para acompanhar esse movimento, especialmente diante de estruturas acadêmicas tradicionais e da crescente demanda por aprendizagem contínua, personalizada e conectada ao desenvolvimento de habilidades para a vida e o mercado de trabalho.

"Estamos vivendo uma mudança profunda no ensino superior, em que a IA deixa de ser apenas uma ferramenta de apoio e passa a impulsionar novos modelos de aprendizagem. O grande desafio das instituições de ensino superior é evoluir para estruturas mais flexíveis, capazes de acompanhar a velocidade das transformações do mercado e preparar os alunos para aprender continuamente ao longo da vida", afirma Avilez.

Outro ponto será o papel de iniciativas como microcertificações e trilhas de aprendizagem mais curtas, que ganham relevância em um contexto em que habilidades precisam ser constantemente atualizadas. Segundo Avilez, a evolução do setor passa por integrar essas soluções ao núcleo das instituições, com foco no desenvolvimento de competências práticas e na geração de valor ao longo da vida.

Estandes destacam soluções integradas

Durante o evento, a Pearson também contará com dois estandes. Um deles será dedicado à Wizard by Pearson, enquanto o outro reunirá soluções de ELL (Inglês para instituições privadas, inglês para governo e Assessments) e Higher Education com soluções de aprendizagem que apoiam a formação acadêmica e profissional alinhadas à BNCC Computação.

No espaço Wizard by Pearson, haverá o lançamento da parceria com a Strawbees, edtech sueca reconhecida por suas soluções educacionais voltadas ao ensino de STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática). A iniciativa integra a proposta da Wizard for Schools, que retorna à Bett Brasil com um posicionamento ampliado: mais do que o ensino de inglês, a marca passa a atuar como parceira estratégica de escolas na formação de alunos preparados para os desafios do futuro.

A solução responde a um dos principais gargalos do ensino bilíngue no país — a dificuldade de garantir qualidade e consistência na entrega pedagógica — ao combinar metodologia, tecnologia e qualificação docente em um modelo integrado. Nesse contexto, a parceria com a Strawbees adiciona uma camada prática e experimental à aprendizagem, incentivando criatividade, pensamento crítico e resolução de problemas desde a base.

Como característica, o modelo da Wizard for Schools também contempla a formação e certificação de professores com base em padrões internacionais, além de ferramentas que permitem acompanhar a evolução dos alunos com maior precisão. Isso possibilita às escolas não apenas oferecer o ensino de inglês, mas estruturar uma jornada consistente de aprendizagem, com resultados mensuráveis e alinhados às exigências de um mercado cada vez mais orientado por habilidades.

"Acreditamos que o futuro da educação passa por experiências mais integradas, que conectem aprendizagem, habilidades e aplicação prática no mundo real. Essa iniciativa reforça nosso compromisso de apoiar escolas e alunos em jornadas mais completas e alinhadas às transformações do mercado", destaca Fernando Lugó, diretor de Marketing Latam da Pearson.

Educação e inovação

Com mais de 176 anos de atuação e presença em mais de 200 países, a Pearson desenvolve experiências de aprendizagem flexíveis e acessíveis, fundamentadas na ciência da aprendizagem e potencializadas por inteligência artificial. A empresa também atua no desenvolvimento de avaliações e no apoio a empresas e governos para reduzir lacunas de habilidades em um cenário de rápidas transformações tecnológicas.

No Brasil, um de seus principais mercados globais, a Pearson atua em três frentes: ensino de inglês, ensino superior e aprendizagem corporativa. Entre os destaques estão a atuação da rede Wizard by Pearson, a Biblioteca Virtual — maior acervo digital acadêmico do país — e soluções voltadas à qualificação e requalificação profissional, com foco em competências do futuro.