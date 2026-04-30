Governo do Estado investe R$ 35,1 milhões na recuperação de escolas indígenas no RS

A EEIEF Gomercindo Jete Tenh Ribeiro, em Tenente Portela, está sendo contemplada com a construção de uma nova estrutura escolar -Foto: Ascom SOP

O Governo do Rio Grande do Sul destinou, desde 2023, início da atual gestão de Eduardo Leite, R$ 35,1 milhões à recuperação e à qualificação de escolas estaduais indígenas. Os trabalhos, fiscalizados pela Secretaria de Obras Públicas (SOP), contemplam intervenções concluídas e em execução em 18 municípios, beneficiando 27 unidades e 2.386 alunos.

A Rede Estadual indígena é formada por 102 escolas que atendem 6.882 estudantes pertencentes às três etnias originárias do território gaúcho: Kaingang, Guarani Mbyá e Xokleng. O modelo educacional adotado é diferenciado e intercultural, com ensino bilíngue ou multilíngue desenvolvido em diálogo permanente com as próprias comunidades.

Obras em andamento

Atualmente, R$ 3,4 milhões estão sendo aplicados em oito escolas com obras em andamento em oito municípios: Barra do Ribeiro, Camaquã, Constantina, Iraí, Liberato Salzano, Passo Fundo, Redentora e Tenente Portela. O maior investimento está na Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental (EEIEF) Coronel Geraldino Mineiro, em Redentora, com aporte de R$ 1,1 milhão. Os serviços contemplam intervenções complementares de infraestrutura externa, incluindo redes de água, esgoto e energia elétrica, com previsão de conclusão ainda neste semestre.

Investimento de R$ 416,5 mil garante melhorias estruturais na EEIEF Yvy a Poty, em Camaquã -Foto: Ascom SOP

Destaca-se, também, em Camaquã, a EEIEF Yvy a Poty, que conta com investimento de R$ 416,5 mil para recuperação das alvenarias das fachadas, substituição de portas e janelas danificadas, substituição da cobertura, manutenção das instalações elétricas e hidrossanitárias, execução de pinturas e renovação dos forros e pisos.

Obras concluídas

As intervenções já finalizadas somam R$ 31,6 milhões aplicados em 22 escolas localizadas em 13 municípios. Em Tenente Portela, a EEIEF Gomercindo Jete Tenh Ribeiro recebeu R$ 9,9 milhões para a construção de um novo prédio para escola no sistemaoff-site.

Em Nonoai, a Escola Estadual Indígena de Ensino Médio (EEIEM) Joaquim Gaten Casemiro contou com aporte de R$ 4,7 milhões para a construção de um conjunto completo de novas instalações, contemplando quadra poliesportiva coberta, pátio e passarelas cobertas, central de gás, reservatórios, cisterna, sistema de tratamento de esgoto e subestação elétrica.

Os investimentos nas escolas indígenas integram um processo mais amplo do governo estadual, que desde 2023 destinou R$ 719,3 milhões para obras que beneficiaram 708 escolas em todo o Rio Grande do Sul, considerando intervenções em fase de contratação, a iniciar, em execução e concluídas. Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é com o futuro do estudante, do professor e da sociedade.