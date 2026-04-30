Colisão entre caminhão e trem deixa via interditada em Cruz Alta

Uma batida envolvendo um trem e um caminhão de grande porte foi registrada por volta do meio-dia desta quinta-feira (30), na zona rural de Cruz Alta, na região de Benjamin Nott. Apesar da força do impacto, o condutor do caminhão saiu ileso.

Segundo informações apuradas, o veículo de carga tentava cruzar a linha férrea no momento em que foi atingido pela composição ferroviária. A principal hipótese é de que o motorista não tenha notado a aproximação do trem e acabou avançando a passagem, sendo atingido diretamente.

Com a colisão, a carreta ficou completamente destruída e a carga transportada acabou espalhada pelos trilhos e também nas laterais da estrada. Registros feitos no local mostram grande quantidade de materiais espalhados pela área.

Devido ao acidente, o tráfego ficou interrompido na região. O acesso ao aeroporto da cidade também foi afetado, já que a estrada é uma das principais rotas até o terminal.

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