Operação Dia do Trabalho começou nesta quinta-feira nas rodovias federais

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia nesta quinta-feira, 30 de abril, a Operação Dia do Trabalho 2026. A mobilização, que se estende até domingo, 3 de maio, tem como objetivo principal garantir a segurança viária e a fluidez do trânsito durante o feriado prolongado.

O feriado de 1º de maio, que este ano acontece em uma sexta-feira, costuma registrar um aumento no Volume Diário Médio de veículos (VDM). Historicamente, esse cenário, aliado a comportamentos de risco, eleva as chances de sinistros graves.

O foco principal é a prevenção de colisões traseiras, o tipo de acidente mais frequente nas estradas. Somente nos três primeiros meses de 2026, foram registrados 17.500 sinistros, sendo 3.300 desse tipo — um aumento de pouco mais de 3% em relação ao mesmo período do ano passado.

Metas Estratégicas e Integração

Para esta operação, a PRF estabeleceu a meta de ampliar em 10% os indicadores de esforço (fiscalização de pessoas, veículos e radares) em relação ao último feriado prolongado.