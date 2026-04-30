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Operação Dia do Trabalho começou nesta quinta-feira nas rodovias federais

O foco principal é a prevenção de colisões traseiras

Por: Andre Eberhardt Fonte: Informações PRF
30/04/2026 às 10h17
Operação Dia do Trabalho começou nesta quinta-feira nas rodovias federais
(Foto: Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia nesta quinta-feira, 30 de abril, a Operação Dia do Trabalho 2026. A mobilização, que se estende até domingo, 3 de maio, tem como objetivo principal garantir a segurança viária e a fluidez do trânsito durante o feriado prolongado.

O feriado de 1º de maio, que este ano acontece em uma sexta-feira, costuma registrar um aumento no Volume Diário Médio de veículos (VDM). Historicamente, esse cenário, aliado a comportamentos de risco, eleva as chances de sinistros graves.

O foco principal é a prevenção de colisões traseiras, o tipo de acidente mais frequente nas estradas. Somente nos três primeiros meses de 2026, foram registrados 17.500 sinistros, sendo 3.300 desse tipo — um aumento de pouco mais de 3% em relação ao mesmo período do ano passado. 

Metas Estratégicas e Integração

Para esta operação, a PRF estabeleceu a meta de ampliar em 10% os indicadores de esforço (fiscalização de pessoas, veículos e radares) em relação ao último feriado prolongado.

O reforço do efetivo operacional permitirá uma resposta mais rápida a incidentes e à implementação de medidas preventivas eficazes, garantindo a integridade de todos os usuários das rodovias federais durante esse período.

Combate ao Crime

Paralelamente à segurança viária, as equipes atuarão no enfrentamento à criminalidade, com foco no combate ao tráfico de drogas e armas, roubo de cargas, contrabando e exploração sexual de crianças e adolescentes.

Esse esforço faz parte do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (PNATRANS), seguindo as metas da ONU para a redução de 50% dos óbitos no trânsito até 2030.



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