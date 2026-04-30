Acidente tipo saída de pista na BR-468 em Três Passos

A forte presença de nevoeiro na BR-468, nas proximidades do município de Três Passos, tem comprometido a visibilidade dos condutores nesta manhã. A condição exige cautela redobrada de quem trafega pelo trecho.

Devido à baixa visibilidade, um automóvel de passeio acabou saindo da pista e parou em uma valeta às margens da rodovia, nas imediações da Pousada Vale Verde.

Apesar do ocorrido, o fluxo de veículos permanece normal no local, sem bloqueios. A retirada do carro deve ser realizada ainda nesta quinta-feira, dia 30, com auxílio de guincho.

Até o momento, não há registro de pessoas feridas.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp