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Homem é esfaqueado e fica em estado grave no centro de Tenente Portela

Suspeito, que é irmão da vítima, foi preso em flagrante e encaminhado ao presídio de Três Passos.

Por: Marcelino Antunes Fonte: MB Notícias
29/04/2026 às 23h55
Homem é esfaqueado e fica em estado grave no centro de Tenente Portela
(Foto: Produzida Com Recurso de IA)

Um homem de 31 anos sofreu uma tentativa de assassinato no início da tarde desta quarta-feira (29), por volta das 12h50, na região central de Tenente Portela.

A ocorrência foi registrada em um apartamento de um edifício situado na Rua Perimetral. A vítima recebeu um golpe de faca no lado direito do tórax, provocando um ferimento grave próximo a um dos pulmões.

O homem foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado ao Hospital Santo Antônio de Tenente Portela. Em razão da gravidade, precisou ser entubado e encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI), permanecendo em estado crítico.

O principal suspeito, um homem de 32 anos e irmão da vítima, foi encontrado e preso em sua residência. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio e conduzido ao Presídio Estadual de Três Passos.

A autoridade policial deverá solicitar a prisão preventiva do investigado. As causas do crime e demais detalhes serão esclarecidos por meio de investigação policial.

 

 

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