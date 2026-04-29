Idoso é sentenciado a mais de 40 anos por abusos cometidos contra enteadas

Um homem de 71 anos foi condenado pela Justiça por cometer crimes de abuso sexual contra duas enteadas no município de Ametista do Sul. O julgamento foi realizado nesta segunda-feira, 27 de abril, na comarca de Rodeio Bonito.

Conforme a decisão, os delitos aconteceram de maneira contínua entre os anos de 2019 e 2021, dentro da própria residência da família, circunstância que contribuiu para o agravamento da pena aplicada.

Na sentença, o juiz responsável pelo caso ressaltou a gravidade das ações, destacando o uso de intimidação, quebra de confiança e até oferecimento de dinheiro como forma de impedir que as vítimas denunciassem os fatos.

Outro fator relevante considerado pela Justiça foi o vínculo familiar entre o acusado e as vítimas, o que ampliou a responsabilização penal.

Além da pena, que supera 40 anos de reclusão e deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, o condenado também foi obrigado a pagar indenização por danos morais às vítimas.

O processo foi conduzido pelo Ministério Público, que apresentou a denúncia e sustentou a acusação durante toda a tramitação do caso.

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