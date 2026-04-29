Operação contra extorsão cumpre prisões e mandados em Horizontina e mais quatro cidades do RS

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul, por meio da Delegacia de Polícia de Horizontina, realizou nesta terça-feira, dia 28, uma ofensiva no combate a crimes de extorsão direcionados a estabelecimentos comerciais da cidade.

A ação, coordenada pelo delegado Marcelo Gasparetto, resultou no cumprimento de três ordens de prisão e cinco mandados de busca e apreensão.

Apesar de os crimes terem ocorrido em Horizontina, as investigações se estenderam para outras regiões do Estado. As medidas judiciais foram executadas simultaneamente nos municípios de Três de Maio, Santa Rosa, Farroupilha e Caxias do Sul.

Segundo apurado, o grupo investigado utilizava ameaças constantes para pressionar as vítimas. As abordagens eram feitas por telefone, com o uso de diferentes números, dificultando a identificação dos envolvidos. Os criminosos exigiam pagamentos em dinheiro e prometiam ações violentas caso não fossem atendidos.

A gravidade das ações ficou evidente em um dos casos investigados, quando um dos suspeitos teria espalhado combustível sobre veículos de uma empresa durante a noite, como forma de reforçar as ameaças.

A operação integra o trabalho contínuo das forças de segurança no combate a crimes que afetam o patrimônio e geram insegurança no setor comercial. A repressão a esse tipo de prática é tratada como prioridade pelas autoridades.

Para o cumprimento das ordens judiciais, a Delegacia de Horizontina contou com apoio de equipes das delegacias de Três de Maio e Farroupilha, além da participação das equipes da DRACO de Santa Rosa e Caxias do Sul, com suporte também da Polícia Penal. Parte das diligências ocorreu no Presídio Estadual de Santa Rosa, onde foi realizada busca autorizada pela Justiça.

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