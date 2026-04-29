Quarta, 29 de Abril de 2026
9°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

TSE tem maioria para cassar mandato do governador de Roraima

Julgamento foi suspenso e será retomado na próxima quinta-feira

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/04/2026 às 00h26
TSE tem maioria para cassar mandato do governador de Roraima
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) formou nesta terça-feira (28) maioria de votos para cassar o mandato do governador de Roraima, Edilson Damião (União), e determinar a realização de novas eleições no estado.

Na mesma sessão, o tribunal também formou maioria para tornar o ex-governador Antonio Denarium (Republicanos) inelegível pelo prazo de oito anos.

Apesar do entendimento, o julgamento foi suspenso e será retomado na próxima quinta-feira (30), quando o resultado deve ser proclamado.

Até o momento, o TSE entendeu que a chapa que elegeu os políticos cometeu abuso de poder durante a campanha eleitoral de 2022.

O tribunal negou um recurso protocolado pela defesa de Denarium. Em 2023, o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE-RR) cassou os mandatos de Denarium e Damião por entender que houve ilegalidade na distribuição de cestas básicas e benefícios para reforma de casas durante o ano eleitoral.

No início deste mês, Denarium, que foi eleito governador, deixou o cargo para cumprir o prazo de desincompatibilização e se candidatar ao Senado.

Com a saída, Damião, que era vice-governador, assumiu o comando o governo estadual.

Defesa

Durante a tramitação do processo, a defesa do ex-governador Denarium pediu a anulação da decisão que cassou o mandato e disse que não houve irregularidades na distribuição dos benefícios. Segundo os advogados, não houve a criação de novos programas sociais, mas a reunião dos já existentes.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Produzida Com Recurso de IA)
Justiça Rígida Há 4 horas

Idoso é sentenciado a mais de 40 anos por abusos cometidos contra enteadas

Crimes ocorreram no ambiente familiar e envolveram ameaças e tentativa de silêncio das vítimas.
Justiça Há 6 horas

MPRJ ouve parentes de mortos na Operação Contenção para elucidar fatos

Ação policial ocorreu em outubro de 2025 e resultou em 122 mortes
Justiça Há 15 horas

Tenente-coronel acusado de matar esposa será julgado na justiça comum

Geraldo Leite Rosa Neto é acusado de feminicídio

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Justiça Há 18 horas

STF manda SP indenizar fotógrafo que ficou cego após ação da PM

Medida foi decidida hoje pela Primeira Turma do Supremo
Justiça Há 21 horas

Malafaia vira réu no STF por falas contra generais do Exército

PGR denunciou o pastor por injúria e calúnia

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. Máx. 20°
22° Sensação
1.8 km/h Vento
58% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h59 Nascer do sol
18h05 Pôr do sol
Quinta
24° 12°
Sexta
29° 15°
Sábado
24° 18°
Domingo
22° 13°
Segunda
24° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 29 minutos

Imersão SMY nos EUA discute crescimento no YouTube
Saúde Há 29 minutos

Saiba quem pode receber a medicação que protege contra o Vírus Sincicial Respiratório
Habitação Há 29 minutos

Governador Eduardo Leite lança fase 3 do Programa Porta de Entrada com R$ 50 milhões de investimento
Senado Federal Há 29 minutos

Sessão pelos 30 anos do UOL aponta jornalismo contra desinformação
Avanço Médico Há 35 minutos

Hospital de Clínicas de Ijuí realiza cirurgia inédita no SUS para tratamento de câncer

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,99 +0,39%
Euro
R$ 5,84 +0,20%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 402,378,88 -0,43%
Ibovespa
185,610,10 pts -1.6%
Mega-Sena
Concurso 3001 (28/04/26)
01
13
32
36
43
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7012 (28/04/26)
44
53
54
57
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3672 (28/04/26)
01
03
05
07
09
10
11
12
13
14
16
20
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2917 (27/04/26)
03
04
05
07
09
17
20
23
27
31
42
44
47
51
65
85
90
95
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2950 (27/04/26)
02
09
12
26
48
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias