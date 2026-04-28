Terça, 28 de Abril de 2026
7°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

STF manda SP indenizar fotógrafo que ficou cego após ação da PM

Medida foi decidida hoje pela Primeira Turma do Supremo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
28/04/2026 às 20h55
STF manda SP indenizar fotógrafo que ficou cego após ação da PM
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta terça-feira (28) determinar que o estado de São Paulo deve indenizar o fotojornalista Sérgio Andrade Silva pelo ferimento que deixou o profissional cego do olho esquerdo.

Em 2013, Silva foi atingido por uma bala de borracha durante um ato de protesto contra o aumento da tarifa de transporte público, na Avenida Paulista, em São Paulo. Ele foi atingido por policiais enquanto fazia a cobertura jornalística do protesto.

O caso chegou ao Supremo por meio de um recurso protocolado pela defesa de Sérgio Silva para derrubar as decisões de primeira e segunda instâncias da Justiça de São Paulo, que rejeitaram o pedido de indenização.

Por unanimidade, os ministros entenderam que a responsabilidade do estado deve ser reconhecida, ainda que a perícia do caso não tenha concluído que a lesão do fotógrafo ocorreu por disparo de bala de borracha.

Durante o julgamento, a ministra Cármen Lúcia afirmou que a perícia inconclusiva não exime o Estado de suas responsabilidades.

"Ele estava trabalhando, estava ali cumprindo a função dele. Então, é abordado de maneira gravosa, com sérias consequências", comentou.

O placar unânime também contou com os votos dos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes.

Com a decisão, o estado de São Paulo deverá pagar danos morais e materiais ao fotógrafo.

A defesa solicitou o direito à pensão mensal vitalícia e o pagamento de R$ 100 mil reais por danos morais.

O valor final ainda será calculado pela Justiça.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 5 horas

Malafaia vira réu no STF por falas contra generais do Exército

PGR denunciou o pastor por injúria e calúnia

 © Lula Marques/Agência Brasil
Justiça Há 6 horas

Deputado Gustavo Gayer vira réu no STF por injúria contra Lula

Decisão foi tomada por unanimidade

 © Arquivo/Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Justiça Há 13 horas

Apenas 3% de presos provisórios conseguiram votar nas últimas eleições

Estabelecimentos prisionais têm poucas sessões eleitorais previstas

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Justiça Há 14 horas

Eleições 2026: prazo para regularizar pendências termina em uma semana

Cancelamento do título pode causar diversas restrições para o cidadão

 © Joedson Alves/Agencia Brasil
Justiça Há 1 dia

Moraes concede domiciliar a Fátima de Tubarão e mais 18 idosos do 8/01

Condenados por tentativa de golpe de Estado deverão usar tornozeleira

Tenente Portela, RS
15°
Tempo nublado
Mín. Máx. 21°
14° Sensação
0.79 km/h Vento
71% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h58 Nascer do sol
18h06 Pôr do sol
Quarta
15° 10°
Quinta
24° 11°
Sexta
26° 14°
Sábado
23° 17°
Domingo
24° 13°
Últimas notícias
Desenvolvimento Há 5 minutos

Governo do Estado apresenta estratégia de desenvolvimento regional para entidades e empresas em Cachoeira do Sul
Senado Federal Há 5 minutos

Camilo Santana faz balanço das ações do governo federal na educação
Geral Há 5 minutos

PF prende suspeito de distribuir imagens de abuso sexual infantil
Senado Federal Há 40 minutos

Senado conclui votação de 18 indicados para chefiar embaixadas brasileiras
Senado Federal Há 40 minutos

Girão cobra julgamento no STF sobre aborto e critica indicação de Messias

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,98 +0,00%
Euro
R$ 5,83 +0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 403,961,86 +0,35%
Ibovespa
188,618,69 pts -0.51%
Mega-Sena
Concurso 3000 (25/04/26)
22
23
36
40
52
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7011 (27/04/26)
09
24
31
45
55
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3671 (27/04/26)
01
03
04
05
06
07
09
10
12
13
15
16
17
18
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2917 (27/04/26)
03
04
05
07
09
17
20
23
27
31
42
44
47
51
65
85
90
95
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2950 (27/04/26)
02
09
12
26
48
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias