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Homem é rendido por criminosos e obrigado a realizar transferências em Ijuí

Vítima teve carro e celular roubados após ser levado até o interior do município.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Rádio Progresso de Ijuí
28/04/2026 às 15h14
Homem é rendido por criminosos e obrigado a realizar transferências em Ijuí
(Foto: Produzida Com Recurso De IA)

Um morador de Ijuí foi alvo de uma ação criminosa na noite desta segunda-feira, dia 27, envolvendo roubo e extorsão. Conforme o registro policial, ele foi surpreendido por dois indivíduos armados ao deixar uma academia localizada na rua 7 de Setembro, na região central da cidade.

Sob ameaça, a vítima foi forçada a entrar em seu próprio veículo, um automóvel modelo Onix, sendo levada pelos criminosos até a localidade de Alto da União, às margens da ERS-342.

Durante o trajeto, os suspeitos exigiram transferências bancárias, obrigando o homem a realizar operações financeiras. De acordo com o relato, o valor movimentado chegou a cerca de R$ 30 mil, porém a vítima confirma com certeza apenas uma transação de R$ 5 mil, já que o restante pode ter sido bloqueado pela instituição financeira.

Após o crime, os assaltantes fugiram levando o veículo e o telefone celular, deixando a vítima em via pública. O caso está sendo apurado pela Polícia Civil.

 

 

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