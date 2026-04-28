Saída de pista é registrada na ERS-305 entre Crissiumal e Horizontina

Um incidente de trânsito foi registrado nesta terça-feira, 28 de abril, na ERS-305, rodovia que liga os municípios de Crissiumal e Horizontina.

A ocorrência envolveu uma saída de pista e foi registrada na localidade de Bela Vista, nas proximidades do acesso ao campo do Grêmio Colonial.

A imagem do ocorrido foi enviada por um seguidor do Guia Crissiumal. Até o momento, não há informações sobre pessoas feridas.

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