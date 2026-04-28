Motorista de transporte escolar é detido por dirigir alcoolizado em Augusto Pestana

Um condutor de veículo escolar foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira no município de Augusto Pestana, após ser identificado dirigindo sob efeito de bebida alcoólica.

A ocorrência teve início a partir de uma denúncia anônima, que alertava sobre a condução irregular. A partir das informações, a equipe policial realizou buscas e localizou o micro-ônibus nas proximidades da localidade de Ponte Branca, onde foi feita a abordagem.

No momento da ação, não havia estudantes dentro do veículo. Conforme o registro, o motorista apresentava sinais claros de embriaguez, como odor forte de álcool, dificuldade de equilíbrio e coordenação comprometida.

Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que indicou 0,89 miligrama de álcool por litro de ar expelido, valor considerado elevado pela legislação.

Após o procedimento, o homem foi levado para atendimento em unidade de saúde e, posteriormente, encaminhado à delegacia. O caso foi analisado pelo delegado Maurício Posselt, que determinou a prisão em flagrante.

Foi estipulada fiança no valor de R$ 4.860,00, que não foi quitada. Diante disso, o motorista foi conduzido ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. O veículo foi entregue ao responsável legal.

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