Terça, 28 de Abril de 2026
7°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Engavetamento é registrado na BR-386, em Frederico Westphalen

Com o impacto, o carro foi arremessado e acabou colidindo na parte frontal de uma carreta.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Frederiquense
27/04/2026 às 15h18
Engavetamento é registrado na BR-386, em Frederico Westphalen
Foto: Jornal Frederiquense

Um acidente foi registrado por volta das 10h15 desta segunda-feira, 27, na BR-386, em Frederico Westphalen, nas proximidades do Supermercado Razia.

Segundo informações preliminares, um caminhão colidiu com um veículo de passeio após não conseguir frear ao se aproximar de um quebra-molas.

Com o impacto, o carro foi arremessado e acabou colidindo na parte frontal de uma carreta.

O veículo ficou completamente destruído, porém os dois ocupantes sofreram apenas ferimentos leves.

A ocorrência foi atendida por equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros, Brigada Militar e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O trânsito no local foi liberado logo após o atendimento.

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Reprodução / Rádio Alto Uruguai)
Furto Há 17 horas

Furto de cabos da RBS é registrado em Três Passos

Crime ocorreu no bairro Pindorama, com danos na estrutura e interrupção do sinal de transmissão na região.

 (Foto: Produzida com Recurso de IA)
Segurança Pública Há 17 horas

Homem é preso ao descumprir ordem judicial durante intimação em Ijuí

Ação conjunta das forças de segurança terminou com encaminhamento à penitenciária após resistência e ameaças.

 (Foto: Divulgação)
Trânsito Há 20 horas

Ônibus da Banda G10 sofre acidente na BR-116 após falha mecânica

Todos os músicos e a equipe técnica saíram ilesos e passam bem

 (Foto: Sistema Província/ Produzida com Recurso de IA)
Trânsito Há 20 horas

Colisão entre moto e picape deixa jovem ferido em Três Passos

Vítima de 23 anos foi socorrida consciente e encaminhada ao hospital após atendimento no local

 (Foto: Arte Sistema Província)
Lei Há 20 horas

Projeto prevê até 10 anos sem CNH e multa de R$ 29 mil a motorista que dirigir bêbado

Proposta prevê multa de R$ 29 mil e suspensão da CNH por dez anos em caso de morte

Tenente Portela, RS
Tempo limpo
Mín. Máx. 21°
Sensação
1.28 km/h Vento
74% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h58 Nascer do sol
18h06 Pôr do sol
Quarta
15° 10°
Quinta
24° 11°
Sexta
26° 14°
Sábado
23° 17°
Domingo
24° 13°
Últimas notícias
Agricultura Há 3 horas

Governo do Estado acompanha, em Brasília, as discussões do projeto de renegociação das dívidas dos produtores rurais
Economia Há 3 horas

Embraer registra aumento de 22% em pedidos no primeiro trimestre
Geral Há 3 horas

MPRJ acompanha investigações sobre morte de empresário por policiais
Tecnologia Há 4 horas

Mineiro é o professor de tecnologia mais jovem do Brasil
Tecnologia Há 4 horas

ABB registra recorde de pedidos no primeiro trimestre do ano

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,98 -0,12%
Euro
R$ 5,83 -0,10%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 406,177,16 +0,16%
Ibovespa
189,578,80 pts -0.61%
Mega-Sena
Concurso 3000 (25/04/26)
22
23
36
40
52
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7011 (27/04/26)
09
24
31
45
55
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3671 (27/04/26)
01
03
04
05
06
07
09
10
12
13
15
16
17
18
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2917 (27/04/26)
03
04
05
07
09
17
20
23
27
31
42
44
47
51
65
85
90
95
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2950 (27/04/26)
02
09
12
26
48
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias