Engavetamento é registrado na BR-386, em Frederico Westphalen

Um acidente foi registrado por volta das 10h15 desta segunda-feira, 27, na BR-386, em Frederico Westphalen, nas proximidades do Supermercado Razia.

Segundo informações preliminares, um caminhão colidiu com um veículo de passeio após não conseguir frear ao se aproximar de um quebra-molas.

Com o impacto, o carro foi arremessado e acabou colidindo na parte frontal de uma carreta.

O veículo ficou completamente destruído, porém os dois ocupantes sofreram apenas ferimentos leves.

A ocorrência foi atendida por equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros, Brigada Militar e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O trânsito no local foi liberado logo após o atendimento.

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