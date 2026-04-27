Furto de cabos da RBS é registrado em Três Passos

A Polícia Civil registrou um caso de subtração de cabos de transmissão pertencentes à RBS, ocorrido na noite de quinta-feira (23), em Três Passos. A ocorrência foi registrada por volta das 20h46, em uma área urbana localizada no bairro Pindorama.

Conforme informações do boletim policial, cerca de 30 metros de fiação foram levados, além de outros componentes do sistema. A ação também provocou danos na estrutura do local, caracterizando atos de vandalismo.

Ainda segundo o registro, não foram identificados indícios de arrombamento. O ponto afetado conta com sistema de monitoramento por câmeras, o que poderá auxiliar na investigação.

Devido ao crime, houve prejuízo na transmissão do sinal da emissora na região.

Até o momento, não há identificação de suspeitos ou testemunhas. O caso segue em investigação por parte da Polícia Civil.

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