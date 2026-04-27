Homem é preso ao descumprir ordem judicial durante intimação em Ijuí

Um homem acabou detido e levado à Penitenciária Modulada após se recusar a cumprir uma determinação da Justiça, durante o recebimento de uma intimação em Ijuí.

A diligência foi conduzida por agentes da Polícia Civil, com acompanhamento da Brigada Militar, que prestava apoio à oficial de justiça responsável pelo cumprimento da ordem.

Segundo informações, o indivíduo não aceitou receber o documento judicial e também se recusou a deixar o imóvel, desobedecendo uma medida de afastamento previamente determinada. Durante a ação, ele ainda teria feito ameaças contra os profissionais envolvidos.

Diante da situação, os agentes intervieram, realizando a contenção do homem, que foi conduzido e posteriormente encaminhado ao sistema prisional.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Ijuí, onde foram adotadas as providências legais cabíveis.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp