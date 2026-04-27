Ônibus da Banda G10 sofre acidente na BR-116 após falha mecânica

Um susto marcou a tarde deste sábado (25) para os integrantes da Banda G10. O ônibus que transportava o grupo sofreu um acidente na BR-116, em Picada Café.

De acordo com as informações iniciais, o veículo apresentou uma falha mecânica súbita. Para evitar uma colisão direta com outros veículos ou uma saída de pista mais perigosa, o motorista agiu rapidamente, direcionando o ônibus para um barranco às margens da rodovia.

Os Bombeiros Voluntários de Picada Café atenderam a ocorrência e confirmaram que, felizmente, não houve feridos. Todos os músicos e a equipe técnica saíram ilesos e passam bem. Apesar dos danos materiais na parte frontal do ônibus, a perícia e a remoção do veículo já foram providenciadas para liberar o fluxo na via.

A banda deve se manifestar em breve através de suas redes sociais para atualizar os fãs sobre a agenda de shows e agradecer as mensagens de apoio.







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