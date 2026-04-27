Colisão entre moto e picape deixa jovem ferido em Três Passos

Na noite de domingo, 26 de abril de 2026, por volta das 19h, equipes de emergência foram acionadas para atender um acidente de trânsito na Avenida Ijuí, em frente ao Lago Frei Ivo, no bairro Pindorama, em Três Passos.

A ocorrência envolveu uma motocicleta Honda CG 160 e uma picape Chevrolet Montana. A guarnição do 4º Pelotão de Bombeiros Militar foi deslocada ao local com a viatura AR-10190, após acionamento realizado pelo 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM).

Ao chegar, os socorristas encontraram o condutor da motocicleta, um jovem de 23 anos, deitado em decúbito dorsal. Ele estava consciente, orientado e conseguia se comunicar com a equipe de atendimento. O próprio motociclista relatou que utilizava capacete no momento do acidente e que fez a retirada por conta própria.

A vítima queixava-se de dor na região do membro inferior direito. Após os primeiros atendimentos, foi realizada a imobilização e o encaminhamento em maca rígida para transporte. Os sinais vitais, como saturação de oxigênio e frequência cardíaca, estavam dentro da normalidade.

O jovem foi conduzido ao Hospital de Caridade de Três Passos (HCTP) para avaliação médica. Uma viatura do 7º BPM também esteve presente no local, prestando apoio à ocorrência.

As circunstâncias do acidente não foram informadas.