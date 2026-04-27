Homem é socorrido após sofrer golpes de facão e pedradas em Três Passos

Por volta das 21h35 de sábado, 25, o Corpo de Bombeiros de Três Passos foi acionado para socorrer uma vítima de agressão física na rua Anita Garibaldi, atrás do campo do campo da Associa, no centro da cidade.

Conforme informações, no local foi encontrado um homem cambaleando após ser agredido com golpes de facão e pedradas e ser deixado caído e desmaiado pelos agressores, que fugiram, segundo moradores.

O homem, de idade não informada, apresentava sinais de embriaguez e foi encaminhado com um corte na cabeça ao Pronto Socorro do Hospital de Caridade.







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